桃園新住民文化會館　移工文學獎交流講座共探移民工故事

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）「2018移民工文學獎」得獎作家，11月和12月將在「桃園市新住民文化會館」親自與民眾面對面，談談他們筆下的移民工處境，並能與在台關注移民/ 移工權益之專家學者、以及民眾，進行交流對談。

桃園的新住民人口約5萬8,000人，占全國第4位，僅次於台北、高雄、新北，而今年方啓用的新住民文化會館，提供桃園地區民眾各式新住民教育進修課程、主題文化特展、與一個良好的交誼場地。

桃園市勞動局移工服務中心表示，為促進市民對移工處境的理解，及與移工社群之交流，此回邀請「2018移民工文學獎」得主，透過現場翻譯與民眾互動，從文學創作賞析出發，並搭配長期在台關注移民工權益之專家學者進行與談。

首個場次在11月11日（周日）上午10-12點，邀請到評審獎得主《鞭打的痕跡》作者菲律賓籍Melinda M. Babaran，畢業自AMA Computer University電腦工程系，目前在台工作；與談人為長期投入工運的顧玉玲，要來談外國藍領階級在台工作的處境。

第二場11月18日（周日）下午2-4點，邀請到澳門特別獎得主《如果那天能休颱風假？》的越南籍留學生曾偉林，他目前就讀台大公共事務研究所，自己也曾在澳門擔任跨國移工。與談人是政大中文所博士候選人阮荷安。

第三場12月9日（周日）下午2-4點，邀請到評審獎得主《爸爸的神秘箱子》作者菲律賓籍Louie Jean M. Decena，畢業自新時期大學菲律賓語系，曾任教職，現為在台移工。與談人為燦爛時平東南亞主題書店負責人張正，他也是移民工文學獎召集人。卡司堅強，錯過可惜。