過半新二代就讀私立高職　教育部將加強協助

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部今（7）日發表原住民及新住民教育報告，立委指出，新住民第二代（新二代）超過5成就讀私立技職，是明顯的教育弱勢，教育部應給予更多協助。

中央社報導，教育部今（7）日於立法院教育及文化委員會報告原住民及新住民教育，立委蔣乃辛指出，台灣大專面臨少子女化、學生數量減少的趨勢，但新住民子女就學人數卻持續成長，占全體學生比例逐年增加，值得教育體系重視。

蔣乃辛指出，根據106學年度的統計，在大專就讀的新二代中，53.48%是在私立技職，10.97%在公立技職，22.97%在私立普通大學，12.58%在公立普通大學。他認為，高達5成新二代讀的是私立技職，居教育弱勢，需要政府更多協助。

蔣乃辛也質疑，他要求提供新二代的升學率、參加補救教學比例、國中教育會考拿C（待加強）的比例，教育部卻回應沒有相關統計數據。

立委蔡培慧也指出，108學年度起新住民語列為國小「必選」之一，但教育部目前培訓的新住民語教學支援人員，明顯集中在越南語和印尼語，柬埔寨語、菲律賓語、泰語、緬甸語、馬來語師資仍然不足。呼籲教育部掌握修習人數，加強相應師資培育。

對此，教育部長葉俊榮表示，未來會加強新二代在各學習階段的數據統計，瞭解學生的就學狀況。未來針對新住民語師資、學生學習成效等，會「滾動檢討」，不只求「有」，還要求「好」。

根據教育部提供的書面報告，至今年10月已培訓新住民語合格教學支援人員2081名，編撰完成89冊教材。未來只要有學生選修新住民語，學校就一定要開課，對師資難以到位的偏遠學校，則會採取「直播共學」模式，透過網路教學。