促國際原民交流　 原住民族經發論壇花蓮登場　　

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）原住民族委員會今（7）日宣布，將於11月9日至11日在花蓮美侖大飯店舉辦「2018原住民族國際經濟發展論壇」，開啟台灣原住民族與新南向國家經貿之門。

原民會副主委汪明輝（tibusungʉ'e vayayana）在記者會上表示，本次論壇邀請加拿大、泰國、馬來西亞及紐西蘭等國外專家學者與會，以「原住民族經濟發展之南向連結」為主軸，探討「打造原住民族創業生態圈」、「原住民族農業與生態智慧」及「原住民族文創的未來航道」等議題。

論壇第一天將同步舉辦「台紐原住民族聯合商品展售暨貿易洽談會」，全力促進台灣原住民族與紐西蘭毛利族人間相互瞭解與貿易往來機會，藉以落實台、紐貿易協定（ANZTEC）第19章原住民專章的簽署美意。

第二天將分別赴宜蘭南澳、花蓮吉安、光復及豐濱等地，至那山那谷、產業示範區聯盟組織的邦查農場及新社香蕉絲工坊等地觀摩體驗。第三天則安排代表參與「2018世界原住民商業論壇」及「2018台紐原住民族青年部落旅遊合作計畫」。

本次論壇期望透過積極活絡與新南向國家之經貿往來、文化交流及觀光旅遊，強化台灣原住民族與國際接軌之能力。

2018原住民族國際經濟發展論壇將於11/9登場（圖／原民會）