簡又新籲抓住時機　用ICT產業發展台灣汽車工業

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）近幾年，國際開始提倡智慧城市的發展，無論是歐洲、美國還是日本等，而為了終結化石燃料的使用，城市的各項基礎建設已跟著綠能產業而改變。

▲永續基金會暨電訊基金會董事長簡又新。(照片由台灣英文新聞拍攝)

永續基金會暨電訊基金會董事長簡又新今日在「2018第五屆國際綠色智慧交通論壇」致詞時表示，20世紀最大的變化有三個：第一是全球化與反全球化、第二是科技的高速發展、第三是氣候變遷對所有產業的衝擊。

簡又新說，自2015年《巴黎協定》頒布後，各國包括台灣在內都設定減碳目標，因此，在21世紀結束前，我們希望把所有的柴油、汽油與化石燃料整個取消。為達此目標，運輸業就扮演重要角色，因此他們將面臨二大主軸的新發展，第一是汽車業，無論是電動車還是氫燃料車都將改變，第二是自駕車。

簡又新表示，台灣在過去30年的發展中曾經錯失機會。他回憶前經濟部長趙耀東所說的話，「台灣要發展成為汽車工業並且將30萬輛汽車外銷」。雖然台灣在汽車零件外貿有好的表現，但其實並沒有什麼汽車工業，到了這個階段剛好遇上這兩大主軸，一個電動車、一個是自駕車，這個機會再度降臨。

簡又新接著說，在整個主軸中，整個汽車工業已經在改變，汽車與資通訊（ICT）產業界限模糊化。而這個模糊化時間剛好是台灣可以掌握的時機點，因為台灣是ICT產業大國，我們有這個機會，不管是自駕車還是電動車，都是我們很重要的一環。整個汽車未來的關鍵就在它的腦袋，也就是ICT的部分，將會是台灣未來的主軸產業。

台灣永續能源研究基金會和電訊暨智慧運輸科技發展基金會今(7)日在台北共同舉辦「2018第五屆國際綠色智慧交通論壇」，該論壇主題為「以智慧交通建設推動永續城市的發展」，並提出五項建言如下：

政府能夠更清楚後訂定有關自駕車或者是電動車的產業與戰略藍圖，以期能走出國家未來的產業。 建置法律依據，讓新產業得以發展。 基礎建設要強，因為自駕車要配合基礎建設才有其他的可能性。 新產業的研究與發展才開始萌芽，因此培育人才尤為重要。 在全心投入新產業時，需要金融跟財務的支持。

▲交通部次長王國材。(照片由台灣英文新聞拍攝)

交通部次長王國材表示，交通部自2016年開始展開為期4年的智慧運輸計畫，含括自駕車、車聯網、機車等項目。

他以自駕車為例，國內有一企業已經可以製造不少自駕車。有別於過去使用法國廠商EasyMile的系統，如今在桃園跟台中都採用該企業製造的系統進行測試。自駕車的精神有二，分別是共享與安全。因為過去有80%的車禍皆由人為因素所造成，所以自駕車在整個這個時代裡，成為很重要的一部分。

由於機車是台灣常見的代步工具，過去的車禍統計，一年大概有2,000多個人死亡，其中有65%為機車族。為了降低機車的傷亡率，加上東部地區有9,000部機車在路上行駛，目前已在當地進行測試於機車裝上單眼，提醒旁邊有車子經過，並在超過50個路口進行測試。待測試完成後，希望明年可以在各城市使用。

▲國家通訊傳播委員會主委詹婷怡。(照片由台灣英文新聞拍攝)

國家通訊傳播委員會主委詹婷怡表示，寬頻的建設跟高品質的寬頻環境會是網路社會跟數位經濟非常重要的基礎，這也是台灣到目前為止，我們可以引以為傲的地方，也會持續精進的部分。

她還說，在智慧城市裡，我們需要良好的觀察和洞析能力、要能夠知道ICT技術的運用是應能夠增進人民生活的福祉，同時要能夠帶動商業的機會，最後則是要必須維護永續的發展。

▲專題演講「從法制面探討未來智慧交通」與談時間。照片左起：交通部參事兼科顧室與管理資訊中心主任王穆衡、東吳大學法學院副教授林桓、資策會科技法律研究所科技應用法制中心副主任王自雄。(照片由台灣英文新聞拍攝)

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