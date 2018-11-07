駐泰處促台泰文化交流　編彙「在台學習華語手冊」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）駐泰處彙編「在台學習華語手冊」 ，協助泰國學生與民眾瞭解台灣華語教學與獎學金資訊。

駐泰處為鼓勵泰國學生及人民前往台灣學習華語及文化交流，特別聯繫國內各大學華語文學習中心，請求提供聯繫資訊、課程內容、獎學金訊息，以及是否設置泰語服務人員等，編輯完成「在台學習華語手冊」（Learning Chinese in Taiwan），協助泰國學生與民眾瞭解台灣各大學提供的華語教學與獎學金資訊。

台灣提供想要學習華語的國際學生與人士最好的學習環境，不僅只有讀與寫，台灣的學習環境還會讓學習者能夠與講不同華語方言者溝通，加上學習的是正體漢字，有助立志成為華語翻譯的學習者能真正了解漢字的文字之美，更能夠使學習者跨越千年，欣賞各朝代留傳下來的文章與書法精品。

值得一提的是，台灣教育部提供優厚的「華語獎學金MOE Huayu Enrichment Scholarship，MOE HES」給泰國學生與人民提出申請。駐泰處教育組於每年2月1日至3月31日之間接受申請，歷年來每年約有20幾位泰國學生與民眾獲得「華語獎學金」的補助，學習期程多為3-6個月，每月提供25,000元新台幣補助，若有興趣者，請前往官網查詢。

若泰國學生與民眾需要進一步資訊，駐泰代表處歡迎各界將「台泰教育交流服務平台」LINE認證帳號@TTedu加為好友，就可以泰語收到各項華語獎學金資訊，並諮詢各項華語學習與台泰教育交流的問題。