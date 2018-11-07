普悠瑪再爆維修疏失 主風泵濾心未定期更換

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）普悠瑪事故引發一連串工安問題，除日前日本製造商坦承設計疏失，今（7）日立委黃國昌再爆料，指主風泵濾心理應3年更換一次，卻從未換過，痛批台鐵草菅人命。

黃國昌今日在臉書上指出，先前質疑主風泵有問題，台鐵卻堅稱沒有問題、都有定期保養，直到昨日才坦承，主風泵前年出現問題，卻遲遲未改善。取得普悠瑪維修保養紀錄後，他發現包括主風泵的濾芯在內，該定期更換的物件皆未如期更換，「車子一直跑，還向全體國人保證『特檢沒有問題』」！

《蘋果》報導，黃國昌透露，根據原廠所訂的保養維修規定，主風泵濾心應每3年換一次，但自2013年始，主風泵只有換油，從沒換過濾心。此外，維修紀錄上，今年3月主風泵高壓軟管已註明要更換但欠料，而記錄顯示，截至目前為止，仍未看到更換註記。他批台鐵連主風泵連料都未購買，要如何維修和保養？簡直把人命當玩笑。



黃國昌點出台鐵四大問題。第一，ATP遠端監控系統效能堪慮，難以發揮作用。第二，ATP故障率高，台鐵迄今未提維修檢討方案。第三，主風泵明明問題嚴重，卻未立刻更換。第四，台鐵備料與材料管理系統遲遲未驗收，顯然有缺失。



針對上述指控，台鐵稱仍在了解中。



據報導，列車出軌前主風泵發生異常，通聯紀錄顯示司機在出軌前43分鐘皆在排除主風泵故障問題。台鐵6日受訪時坦承，主風泵問題一直未解決，由於目前仍在保固期，日車公司也已更換三次。台鐵近期將再度要求日車公司限期改善，若無法改善，將扣下保固保證金。