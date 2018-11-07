英學者：疱疹藥物可治療阿茲海默症 獲台灣實驗證明

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）許多研究指出，疱疹病毒可能是導致阿茲海默症的主因之一。英國分子神經生物學家Ruth Itzhaki表示，使用特定抗疱疹藥物來預防這種疾病，不僅安全且有效。

全球有超過3000萬人罹患阿茲海默症，也是最常見的失智症之一，這種疾病可怕之處在於無法治癒，只能依靠藥物緩解症狀，因此為了能有效治療該疾病，醫界不斷找尋有效且安全的藥物，甚至希望能研發疫苗給孩童接種。

英國曼徹斯特大學榮譽退休教授Ruth Itzhaki於學術討論網站《The Conversation》撰文提到，與阿茲海默症相關的病毒，即是第一型單純疱疹病毒（HSV1），也是導致唇疱疹感染的病毒。多數人是在嬰兒時期受到感染，病毒潛伏在周圍神經系統（腦和脊髓以外的神經系統）中保持休眠狀態。當處在緊繃的壓力狀態下，病毒就會活化，有些人會出現唇疱疹的情形。

根據1991年的研究發現，許多老年人的大腦中也有HSV1病毒。1997年的研究又證明，腦中存在APOE4基因的人，罹患阿茲海默症的風險也高。

疱疹病毒若在大腦中反覆活躍，可能導致不間斷的累積性損傷。APOE4基因攜帶者若腦內若存有HSV1病毒，罹患阿茲海默症的機率更是常人的12倍。

爾後又有研究發現，細胞感染HSV1病毒會導致大腦中β-類澱粉蛋白和Tau蛋白異常累積，這正是導致阿茲海默症的主要原因。

我們相信HSV1病毒是導致阿茲海默症的主因，隨著年紀增長、免疫系統逐漸衰退後潛伏入大腦，當壓力大時、免疫系統下降，或受其他微生物感染而誘發腦部發炎時，病毒就會重新活化，反覆活化之下，不斷累積傷害，導致帶有APOE4基因的人罹患阿茲海默症。

她補充說明，多項研究說明疱疹病毒和阿茲海默症的關聯，但並不能證明疱疹病毒就是真正致病主因。證明微生物是不是病因，唯一方法可能是使用特定的抗微生物劑，或是接種特定疫苗，看看能否有效降低該疾病的發生率。

而令人最振奮的是，台灣已進行大規模的樣本實驗，證明使用特定抗疱疹藥物能夠預防阿茲海默症。希望其他國家也有相同的實驗結果。