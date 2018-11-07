朱宗慶攜手櫻井弘二　年終音樂會北中南溫馨登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）朱宗慶打擊樂團與日籍音樂家櫻井弘二合作多年，培養出深厚感情以及絕佳的默契，今年將於12月北、中、南展開為期三場的精彩音樂會《有一種嚮往 あこがれ》，音樂統籌由櫻井弘二擔任，演出以旅程故事為啟發6首音樂曲目。

朱宗慶打擊樂團今年將舉辦第三季年度公演《有一種嚮往 あこがれ》，並邀請知名音樂人櫻井弘二（Koji Sakurai）擔任音樂統籌，全場演出他所編創的打擊樂作品。



朱宗慶（左）與櫻井弘二（右）攜手策劃《有一種嚮往 あこがれ》（圖/朱宗慶打擊樂團）

櫻井弘二來台定居已25年，自2003年與樂團資深團員吳珮菁共同參與「粉月亮音樂劇場」跨界製作《紅色薩拉邦》，就此與志同道合的音樂家們產生藝術與生活的交集，跨越國籍培養出深厚感情，而櫻井的作品中，又以朱宗慶打擊樂團委託的創作為數最多，可見得樂團對他的看重。

櫻井擔任音樂統籌從編曲到作曲等規劃，每個環節都不馬虎。《有一種嚮往 あこがれ》音樂會中，藉由「故事」和「旅程」兩概念，重新梳理他與打擊樂團相關合作作品，涵蓋電影、小說、神話、童話等主題，並試圖藉由音樂會營造與好友相聚的歡樂時光。



櫻井弘二擔任音樂統籌（圖/台灣英文新聞Lyla）

櫻井弘二表示，身為音樂統籌，和作曲家不同，作曲時只需要思考一首歌的內容，但是統籌則要思考更全面，例如，觀眾對於整場音樂會的感覺，如何帶給大家開心輕鬆的感覺，讓他很傷腦筋。

曾和王力宏、Janet、阿亮等名人合作的櫻井，作品與為人皆深受支持跟肯定，他們紛紛表示櫻井的作品很壯觀，渾然天成，很好聽。



《有一種嚮往 あこがれ》音樂會定調為與好友們的年終聚會（圖/朱宗慶打擊樂團）

首場音樂會將於12月1日台北國家音樂廳登場，接著移師台中、高雄展開。《有一種嚮往 あこがれ》富含有快有慢的節奏起伏，象徵人生旅途中的境遇，共6首表演曲目皆由櫻井編制設計，包含大家耳熟能詳的知名曲目，例如〈鐵達尼號－蘿絲的回憶〉及〈海上鋼琴師〉組曲，皆經過櫻井內化並重新編制，帶來耳目一新的感覺。

其他的曲目包含取材自日本神話故事〈伊邪那岐〉，融入拉丁曲風，帶給觀眾輕鬆愉快之感；閉幕曲〈潘朵拉之匣〉較為實驗性，並受到日本無賴派作家太宰治啟發，盼帶給樂迷產生希望、重新萌生憧憬之感。

另外，朱宗慶打擊樂團不只深耕台灣，也於中國深圳、越南等國家演出，並將出發前往美國。名為「New Generation」的音樂會於17日印第安納州會議中心登場，更多詳情請上朱宗慶打擊樂團查詢。