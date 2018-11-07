新二代就學人口破30萬　新住民語列必修

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）教育部今（7）日至立法院專題報告原住民及新住民教育表示，新住民第二代在各教育階段就學人數已超過30萬人，占全體學生比例為7%。未來國小新住民語將列為「必選」課程之一。

教育部統計，目前新住民人數超過54萬人，新住民子女（新二代）在各教育階段就學人數超過30萬人，其中，幼兒園3萬2189人，國小10萬7407人，國中7萬3894人，高中6萬8883人，大專校院2萬4684人。

經濟日報報導，教育部長葉俊榮表示，新二代學生占全體學生比例為7%，在國中小約佔12%，就學人數逐年增加，可以預見新住民學生將成為社會重要的一分子。

葉俊榮說明，未來新二代教育重點，會重視他們本身的母語優勢，在台灣「增能」後，開創新南向政策的發展機會。包括在國小階段將新住民語列為「必選」課程之一，推動返鄉溯根、境外職場試探等。

同時，葉俊榮表示，語言學習在國際上常會有「中心」和「邊陲」角度，但隨著時代演變，國際社會也越來越瞭解，各種語言都有其文化和情感價值，在國際溝通上扮演重要角色。因此，國小新住民語，教育部堅持「只要有人選，就要開課」的政策，在師資、教材上會預先準備充足。

時代力量黨籍立委洪慈庸質詢時，擔心國小生選修新住民語的意願。

葉俊榮表示，國小學生從本土語言、新住民語、原住民語中擇一選修，難免會有「優勢語言」。但整體來說，因應未來亞洲崛起和新南向，新住民語的學習確有需求，「整個政策是有利基的」。

資料來源：台灣英文新聞