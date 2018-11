(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國期中選舉開票作業已靠近尾聲,而川普似乎對共和黨的表現,感到相當滿意。

川普在推特上表示,共和黨在期中選舉中,取得巨大勝利,並對此表示感謝。從目前趨勢看來,民主黨可拿下衆院過半數,但參議院將由共和黨繼續掌控,因此日後川普政策,可能遭到來自衆院民主黨的阻礙,而無法完全如意實施。

Tremendous success tonight. Thank you to all!