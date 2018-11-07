【美期中選舉】男同志女性少數族裔紛創歷史紀錄

美國今天舉行期中選舉，各州陸續開票結果顯示，多位女性、少數族裔及同性戀候選人勝選，率先寫下紀錄，包括美國首度出現出櫃男同志州長，以及原住民女性國會議員。

以下是「今日美國報」（USA Today）和新聞網站Politico等多家美國媒體報導的選舉贏家。

●美國首位男同性戀州長

民主黨波利斯（Jared Polis）擊敗共和黨對手史泰波頓（Walker Stapleton），贏得科羅拉多州州長選戰。波利斯昔日當選聯邦眾議員時就已創造歷史，當時他是首位以公開同性戀身分順利進入國會的候選人，如今勝選，成為美國史上首位當選州長的出櫃男同志。

●美國首見現任和下任州長都是女性

新墨西哥州的民主黨籍州長候選人葛里向（Michelle Lujan Grisham）勝選，接替即將卸任的共和黨籍女州長馬蒂內茲（Susana Martinez）。這是美國歷來首見一州連續2度選出女州長。

●美國首位原住民女性國會議員

民主黨籍候選人戴維茲（Sharice Davids）在堪薩斯州聯邦眾議員選戰中，擊敗尋求連任的共和黨對手尤德（Kevin Yoder），成為首位美洲原住民女性國會議員。

●美國首位穆斯林女性國會議員

代表民主黨角逐密西根州聯邦眾議員的特萊布（Rashida Tlaib），以及爭取明尼蘇達州聯邦眾議員席位的歐瑪（Ilhan Omar），雙雙摘下這個頭銜。特萊布和歐瑪雙雙擊敗共和黨對手。特萊布成為美國首位巴勒斯坦裔國會議員。歐瑪則是首位以穆斯林女性希賈布（hijab）頭巾裝扮進入國會的議員，也是美國歷來首位索馬利亞裔國會議員。

●美國史上最年輕女性國會議員

29歲的民主黨籍候選人歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）大勝共和黨對手巴帕斯（Anthony Pappas），贏得紐約州聯邦眾議員選戰，成為史上最年輕的美國女性國會議員當選人。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1071107