美期中選舉 臉書和Google靠廣告大賺成贏家

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國期中選舉今天登場，早在計票結果出爐前，就有明顯的贏家浮出檯面。在線上政治廣告引發爭議數個月來，谷歌（Google）和臉書（Facebook）依舊從政治廣告取得意外收穫。

彭博報導，政治廣告總支出料將達90億美元（新台幣2790億元），創新紀錄，超越2016年總統大選開支。數個月來有關俄羅斯人利用臉書、推特、Google和YouTube干預美國大選的憤怒，並沒有讓政治廣告買家卻步。

曾任研究公司Borrell Associates執行副總裁的卡西諾（Kip Cassino）說：「這是考驗政治數位化的一年。他們想看到的是，可以投放多少數位政治廣告，但不致讓人感到真的不安。」

根據Borrell Associates的估算，今年的數位政治廣告支出是2014年期中選舉的25倍以上，占今年政治廣告支出估值的20%，來到將近18億美元。Kantar Media/CMAG未計算一些線上活動後，預估2018年線上政治廣告支出為9億美元，高於4年前的2.5億美元。

臉書表示，從200多萬個政治廣告中進帳3.54億美元。Google在選舉透明度報告中表示，從2018年5月底至今，光從聯邦候選人和現任者的廣告，就進帳約7470萬美元。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1071107