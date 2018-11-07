臺亞基金會工作坊　25國際人士來臺探討環境永續及防災

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）臺灣亞洲交流基金會週一（5）舉辦為期兩天的韌性發展及創新研討會，邀請來自美國、日本、印尼，以及緬甸等共25位專家學者來臺，就區域韌性的創新發展進行深度對話與訪問。

根據臺亞基金會新聞稿，基金會與臺北醫學大學與PARIMA共同於5日至6日辦理2018亞洲韌性發展及創新國際研討會（2018 International Conference on Resilience Development and Innovation in Asia）及亞洲對話：災難與區域韌性工作坊（Asian Dialogues: Building Resilience in the Face of Disasters）。

臺亞基金會指出，期盼透過國內外學者專家與實務工作者的經驗交流，讓各國在區域韌性的議題上得到具體的實務建議，同時也藉由人民之間的交流，一起推動永續的繁榮與發展。

25位來自美國、日本、印尼及緬甸等國的專家學者此次應邀來臺，探討如何在自然、人為災害及新興資訊科技威脅等日趨複雜的當今社會中，建立具韌性的組織和基礎設施，並分享實際案例以因應突發災難。

訪團也於6日前往宜蘭梅洲社區進行參訪，該社區由我國經濟部水利署自2010年起協助宜蘭縣政府輔導成立的梅洲水患自主防災社區，並於2017年起轉型為種子社區，將寶貴的防救災經驗傳承至其他社區，也更將臺灣的防汛經驗成功推向國際。

臺亞基金會表示，藉由梅洲社區的實地參訪，讓與會專家學者深入瞭解我國災害預防與社區整建的應用模式，並也期待未來與亞洲各國的永續防災社區強化合作鏈結。

臺亞基金會提及，總統蔡英文於上（10）月接見玉山論壇訪賓時表示，隨著氣候變遷對於區域以及全世界的影響越來越劇烈，臺灣希望以互惠共榮的合作方式，和新南向國家在科技、防災、水資源等領域，分享經驗及資源，一起打造永續的環境。