【美期中選舉】民主黨新人卡特茲　將成美最年輕女性國會議員

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美期中選舉陸續開票中。外電報導，眾議員參選人、活躍社會運動者卡特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）將為民主黨在眾議院拿下一席。

出生勞工階級家庭的卡特茲，父美國人母波多黎各人，父經營一家小商店，母從事家庭清潔工作。她從小就對美國巨大貧富差距有深刻體認，小學到中學念公立學校，一路向上攻讀波士頓大學取得經濟學和國際關係學位。大學期間曾在已故參議員愛德華．甘迺迪底下工作，處理選區外交與移民事務。畢業後她回到家鄉服務從事教育工作，致力提升弱勢家庭子女識字率與學習技能，幫助他們翻轉人生。

不過當時卡特茲卻也因父親2008年癌逝頓失重要經濟支柱，加上金融海嘯，因此必須身兼多職，下班還得去餐廳兼差，和她任清潔工的母親一同努力工作讓房子不會被法拍，也特別能了解工人階級的痛苦，以及窮人可負擔健保的重要性。

之後她投身社會運動，抨擊體制對銀行與房地產財團的寬容，與對工人階級的漠視。後來卡特茲更明瞭，唯有投入立法系統，她才有可能改變現狀，因此開始從政之路。

卡特茲表現也相當亮眼，在今年6月初選時擊敗連任十屆的國會眾議員克勞利（Joe Crowley）參與眾議院紐約皇后區的期中選舉。她的演說魅力不斷為她帶來高人氣，並在11月6日選舉中為民主黨在眾議院拿下一席。