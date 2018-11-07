美國期中選舉登場　各地設備故障頻傳

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國期中選舉結果，將在台灣時間今（7）日中午左右揭曉，引起全世界注意。然而，身為民主國家典範的美國，卻發生一些技術問題，導致民衆無法順利投票。

日本《時事通信》報導，美國各地投票所，頻傳機器故障導致民衆無法投票的事故。根據統計，在全美50州中，至少有12州出現此情況。

根據特別介紹，亞特蘭大市郊區的投票所，由於機器故障，害民衆被迫在外面等了2個小時，而政府單位也承認自己的疏失，但強調不會對投票過程造成嚴重影響。

另外，臉書公司還為了防止外國勢力，干預美國選舉，而刪除了大量假帳號，請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/27 10:47）

日本《NHK》報導，臉書公司在當地時間昨（26）日表示，疑似有伊朗人僞裝成美國人，散佈分裂社會言論，例如稱川普為美國歷史上，最被討厭的總統等。

對此，根據報導，臉書表示，類似貼文已經有高達100萬人以上看過，並説明已因此刪除82個貼文及帳號。

《NHK》分析，美國期中選舉將屆，臉書擔憂再受到批評，因此便加強措施，提防假帳號。

（發稿時間：2018/11/06 15:10）

日本《NHK》報導， 臉書公司於當地時間昨（5）日，受美國警檢單位指示，刪除臉書30個帳號，以及旗下Instagram的85個帳號。

根據報導，美國警檢單位説明，這些帳號都疑似受到外國勢力影響，其中遭刪除Instagram帳號多用英文發文，而臉書則多法文和俄文。