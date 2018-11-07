張忠謀與APEC美中代表接觸　吳釗燮：不排除任何可能

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）APEC（亞太經濟合作會議）領袖會議即將在12日於巴布亞紐幾內亞舉行，外交部長吳釗燮今（7）日表示，不排除我國領袖代表張忠謀將與美國副總統彭斯或中國國家主席習近平會面或接觸的可能性，也期盼與美方傳達增加經貿關係的意願。

總統蔡英文在上（10）月出宣布由臺灣積體電路公司創辦人創辦人張忠謀出任我國APEC領袖代表，張忠謀在2006年前總統陳水扁政府時期，也曾擔任過APEC領袖代表。

吳釗燮今日在立法院接受備詢時表示，目前針對APEC的準備作業進行得相當順利，與其他國家的雙邊會談也在安排中，但由於會議時間緊湊，估計屆時雙邊會談總共不會超過五場。

被問及張忠謀是否會與美國代表美國副總統彭斯（Mike Pence）或中國代表中國國家主席習近平會面或接觸，吳釗燮表示不排除任何可能性，「我們跟美國雙邊的會談不管是pull aside（私下進行）或偶遇，我們都會抓住機會跟美方提出我們所希望討論的話題，包括希望跟美國增加經貿方面的關係等。」

而若是張忠謀遇到習近平，吳釗燮則表示，「互相表示善意，這應該是可以期待的」。

此次APEC主辦國巴布亞紐幾內亞為太平洋西南方的小島國，與中國關係非常好，據了解，為了舉辦APEC，巴布亞紐幾內亞接受許多中國援助，包括主會館、機場、道路、旅館等的興建及整修，甚至連交通運輸都有部分由中國提供。

吳釗燮表示，關於張忠謀及訪團的住宿皆以安排完成，關於張忠謀座車，外交部將自行安排，「不會用中國車輛」。

吳釗燮提及，此次APEC訪團約80人左右，除了張忠謀之外，還有國家發展委員會主任委員陳美伶、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、相關部會首長、顧問及工作人員等。

此外，中國預計舉行「中國與太平洋島國峰會」，以南太平洋地區的權利佈局，預計中國在該地區的八個邦交國皆會參與，不過對於臺灣在南太平洋的六個友邦，外交部則是表示他們將不會參與。