立冬溫暖好天氣 苗栗以南空氣品質不佳

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）今（7）日是立冬，各地晴時多雲，只有東北角、基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，午後南部山區局部短暫陣雨，日夜溫差較大，早出晚歸的民眾要注意保暖。週五（9日）東北風南下，桃園以北、東北部降雨機率提高；白天氣溫些微轉涼。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今、明（7、8日）兩天各地晴時多雲；西半部白天溫暖微熱（高溫北台灣回升至30度左右、中南部則在32、33度），早晚稍涼，為日夜溫差大的天氣；東北部雖有局部、零星短暫飄雨的機率，但影響很輕微。

週五（9日）有一小股東北風南下，桃園以北、東北部雲量增多、降雨機率提高；白天氣溫轉涼，但由於冷空氣偏弱，週五晚、週六（10日）清晨的氣溫，只比前一天略降1、2度。週六白天起東北風減弱，北台灣天氣好轉，週六、日白天偏暖（高溫北台灣回升至30度左右、中南部則在32、33度）、早晚涼。

吳德榮表示，下週一、二(12、13日）另一波東北季風影響，桃園以北、東北部及東部天氣再度轉變。從週五起至下週二，中南部所受影響皆很輕微，大都為晴時多雲，白天微熱、早晚偏涼的天氣。

空氣品質方面，根據行政院環境保護署空氣品質預報資訊顯示，新竹、苗栗以南空氣品質不佳，為對所有族群不健康或敏感族群不健康（詳細情形如下圖）。

圖取自行政院環境保護署空氣品質監測網。