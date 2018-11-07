又出包！花旗銀行系統漏洞遭利用詐刷6300萬

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）台灣最大外商銀行花旗（台灣）銀行再爆信用卡系統出包！金管會銀行局副局長王立群昨（6）日表示，花旗銀行信用卡業務遭有心人透過預繳卡費交易系統漏洞，刷卡消費達新台幣6300餘萬元；花旗銀行表示已透過司法途徑，向該名客戶求償。

王立群在記者會指出，花旗給這名客戶信用卡額度為60萬元，卻因花旗銀行讓客戶可透過ATM預繳卡費的「系統程式邏輯」有問題，有心人發現漏洞後不斷預繳現金再提高消費額度，透過600多筆刷卡動作，購買高單價的珠寶，每次消費約10多萬元，經過一個多月時間，累計刷卡消費金額達6300餘萬元。

王立群表示，花旗銀行預繳卡費系統出錯遭盜刷，是台灣首例，也僅此單一案例，已對花旗銀行開罰250萬元，至於其他具有類似預繳卡費功能的大型銀行，並沒發現這方面的問題。

銀行局說，花旗銀行對於信用卡資訊系統未能確實執行上線測試作業，及上線後檢視作業，釀成這次盜刷事件。而花旗銀行已透過司法途徑，向盜刷客戶求償。

對此花旗表示，發現客戶詐刷後，已於第一時間向主管機關與檢警單位呈報，經清查所有相關交易紀錄與文件，確認此案為蓄意詐騙的單一個案，並沒有其他客戶權益受到影響，且已修正系統漏洞。

事實上，花旗台灣信用卡系統程式邏輯出包今年見報已是第二回。早在今年2月，就發生系統超收客戶卡款的問題，共30萬人受影響，被多收3100萬元，部分超收時間甚至長達五年。花旗隨後表示已加計利息退還客戶款項，當時金管會也對花旗銀開罰250萬元。

有兩名花旗客戶發現辦理信用卡自動扣繳，系統未能辨識，仍收取循環利息及滯納金，客戶因此向花旗反映。花旗清查後，發現是信用卡帳務系統邏輯判斷出錯。另外，早在2015年，金管會在一般檢查發現花旗台灣帳務系統有異常，當時就要求改善，所幸尚未有客戶權益損失。