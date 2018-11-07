邁向永續智慧城市　從「綠色智慧交通」起步

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）台灣永續能源研究基金會和電訊暨智慧運輸科技發展基金會今(7)日在台北共同舉辦「2018第五屆國際綠色智慧交通論壇」，會中將討論乾淨能源交通工具以及大數據的應用，將如何形塑未來交通景象，並降低碳排與空氣污染。

今年論壇主題為「以智慧交通建設推動永續城市的發展」，並由永續基金會暨電訊基金會董事長簡又新、國家通訊傳播委員會主委詹婷怡、交通部次長王國材及遠傳電信公司執行副總饒仲華，在國內外專家代表的見證下，正式開幕。

簡又新董事長表示，隨著全球低碳時代來臨，淘汰燃油汽車與柴油車，迎接電動車及自動駕駛車已成趨勢。除了以機器自動運行的車輛較為安全外，更能運用大數據分析出最佳省油情況、計算最快抵達目的地之路徑，提高車行效率與減少車子排碳量。面對這樣的新趨勢，傳統汽車大廠與政府法規應及早因應。

他還說，自駕車與車聯網的發展將顛覆汽車產業及交通管理現況。5G網路的傳輸比4G快10倍，透過5G網路High Reliability、Ultra-low Latency、High Resilience的3大優勢功能，以及通訊服務供應商(CSP)如「遠傳5G先鋒隊」的成立，未來在駕駛安全、大數據資料處理與管理等領域，與自動駕駛車(AV)製造商攜手合作，將可共創未來全新汽車市場。

簡又新進一步表示，台灣ICT製造與研發能量，一條龍的產業鏈，在5G車聯網應用必然有大跳躍成長機會。這次論壇著重探討國內自駕車與智慧交通建設的成果與發展，看準政府與相關產業對於這項領域的重視與大力投入，期望從法規面、技術面與硬體面透過產官學專家分享與交流，幫助台灣產業與國際接軌，同時將低碳、環境永續等議題一併帶入產業未來發展藍圖。

他說，論壇聚焦從數位基礎建設的發展到智慧交通的法規制定，乃至於5G、AI、無人載具與車聯網之應用、技術和趨勢等。在經濟部、交通部、NCC指導之下，國內汽車與通訊產業已合作，一起發展智慧交通運輸服務解決方案，推動C-V2X（Cellular Vehicle to Everything）新一代車聯網與自駕車的應用發展技術標準，展現台灣於自駕車、智慧公車、綠能生活、綠能經濟的成果。

另外，與會專家學者藉由本次活動呼籲「台灣監理沙盒」(Regulatory Sandbox)法規通過，並允許更多創新實驗併行思考，制定限時法，協助申請者分階段進行測試、技術運用及營運模式，讓民眾、企業、政府共享共創下一代綠色智慧交通新世界。

主辦單位表示，這次的論壇還邀請到經濟部技術處處長羅達生、遠通電收公司執行董事兼總經理張永昌及遠傳電信股份有限公司首席轉型長井琪帶來3場主題演講，以及「從法制面探討未來智慧交通」、「智慧交通建設‧推展永續城市」及「5G與無人載具技術探討」三大專題等10場專案報告，內容廣泛、深入淺出討論產官學研的現狀。

經濟部技術處、交通部科技顧問室、資策會、東吳大學、峰鼎電子、鼎漢國際工程、Gogoro、喜門史塔雷克、遠通電收、遠傳電信、Ericsson及Nokia等國內外專家代表，約140位貴賓共襄盛舉，並期望能協助台灣邁向永續智慧城市目標前進。