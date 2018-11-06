美國期中選舉登場　驗收川普執政成果

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）2018年美國期中選舉當地時間6日登場，美國總統川普所屬的共和黨目前雖在聯邦參、眾兩院都是多數黨，但川普完全執政的優勢，在期中選舉後能否持續，倍受關注。

今年期中選舉從美東時間6日清晨6點（台灣時間6日晚間7點）開始投票，全部投開票所橫跨6個不同時區。預料投票結果會在當地7日清晨、台灣時間7日中午左右大致明朗。

這次期中選舉(Mid-term elections)被視為美國總統川普執政近兩年以來，首次接受選民的信任投票考驗。川普雖未列名在選票上，卻是整場選戰的焦點，他也搭機到全國各地輔選，並和民主黨輔選大將、前總統歐巴馬隔空交火。

期中選舉的結果不但攸關國會兩院的控制權屬於共和黨或民主黨，也將是川普是否競選連任的風向球。

這次期中選舉將改選國會眾議院全部435個議席，無論共和黨或民主黨想要成為眾院多數黨，都必須擁有超過218個席次。

至於參議院這次改選100席中的35席(約三分之一)，此外全美50州有36個州將改選州長，還有多個州將表決公民提案。​

值得注意的是，​改選州長的36州當中，有26州原本是川普所屬的共和黨執政。​放眼2020總統大選，州長對所屬政黨的總統候選人，在募集資金與選民動員上，往往有著舉足輕重的角色。

川普上任近兩年來，特立獨行的執政風格經常讓政府陷入混亂，白宮醜聞不斷，也經常引起輿論撻伐。幾乎所有民調專家，都認為民主黨這次很有機會贏得眾議院控制權，共和黨則可能繼續保住在參院的多數地位。

不過，投票率仍是關鍵變數。在開票結果沒有揭曉之前，誰也不敢打包票。