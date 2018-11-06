午餐、附幼、停車場一次到位 光榮國小帶動地方蜕變重生

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市三重區光榮國小老舊校舍整建工程動土奠基典禮於今(6) 日隆重舉行，光榮國小校舍整建工程共編列11億8,285萬元之經費， 校舍將蛻變重生，更帶動社區雙贏發展。

出席典禮的市長朱立倫表示，新北市升格至今， 政府對老舊校舍的整建不遺餘力，總計投入53案180億2, 000萬的經費，目前已完成42案。 光榮國小校舍整建工程共編列11億8,285萬元之經費， 分為三階段進行，預計於111年3月全部竣工。從民安國小、 更寮國小、碧華國中及今天的光榮國小一所接著一所開工動土， 印證新北市府全面積極改建老舊校舍並提昇教育品質的用心。

教育局長林奕華表示，光榮國小興建地上三層的教學大樓啟用之後， 學校將擁有專業的圖書館、設備完善的教學專科教室、 永續多樣性的生態園、適性展能的風雨球場及寬闊安全的網球場， 以及可供應3000人餐食的自立午餐廚房等， 讓教育與校務有更前瞻的經營與發展； 另外光榮國小附設幼兒園是地上二層獨棟建築， 能提供更多平價優質的幼兒教育，讓家長安心就業； 而地下二層停車場興建竣工後， 將提供575個汽車停車位及150個機車停車位， 舒緩社區長期停車空間不足的問題。

校舍整建工程將使光榮國小成為豐富三重子弟及社區民眾學習與休閒 生活的教育新殿堂，更帶動社區風貌的美化， 解決社區長期停車的困擾，可謂學校與社區雙贏的重要建設。