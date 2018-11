集保結算所 受邀巴黎分享台灣公司治理成功經驗

(台灣英文新聞/財經組綜合報導)集保結算所10月參與摩根大通(J.P. Morgan)銀行在法國巴黎舉辦的第九屆「跨國退休金論壇」(Annual Multinational Pensions Forum),林修銘董事長受邀擔任「What does success look like in achieving good governance」主題的與談人,與全球最大的商業銀行摩根大通代表、USS英國大學退休金管理公司副執行長、Aviva退休基金投資長共同針對良好治理的要素及如何運用金融科技促進治理等議題發表看法。

台灣市場自今年起達成上市櫃公司100%電子投票里程碑,集保結算所於今年3月5日舉辦「電子投票百分百暨公司價值提升論壇」,與我國市場發行公司及國內、外機構投資人共同見證歷史。有鑑於台灣達成此一公司治理成就,摩根大通爰邀請林董事長參加今年10月之第九屆「跨國退休金論壇」,藉以向國際機構投資人分享台灣公司治理的成功要素與經驗,並暢談集保未來在ESG(環境、社會、治理)與IR(投資人關係)方面之服務發展。

摩根大通第九屆「Annual Multinational Pensions Forum」邀集來自歐、美、亞洲共11個國家、60家退休金投資管理機構,與會者包含全球政府與私人企業退休基金,代表1兆美金之退休金資產。本屆論壇討論涵蓋退休金面臨之挑戰並透過實際案例討論,來研究針對確定給付(defined benefit)及確定提撥(defined contribution)之全球最佳實踐原則,林董事長為該論壇5年來第一位上台與談的亞洲代表,對台下近百位全球退休金投資高層展現台灣過去10年來公司治理的進步,及台灣集保未來如何運用科技與大數據促進台灣市場公司治理、ESG或CSR(企業社會責任)落實,對台灣市場具有深切之意義。

近年來公司治理、ESG或CSR逐漸成為退休基金等長期機構投資者布局全球最重視之因子,也是發行公司與國際投資人溝通互動時最常見之議題;集保結算所配合我國新版公司治理藍圖政策,協助發行公司強化股東溝通,並爭取國際投資人的支持,預計於今年底結合國內、外公司治理及ESG評鑑,並與國際投票研究機構合作,推出中英文版「公司投資人關係整合平台」,此平台除提供發行公司了解自身ESG表現外,也便利機構投資人查詢發行公司相關資訊,藉此促進公司與機構投資人間的溝通品質,擴展我國資本市場國際能見度。