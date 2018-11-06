(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)澳洲維多利亞州竟然瞞著中央政府，偷偷和中國簽署一帶一路投資計劃的諒解備忘錄。

英國《衛報》報導，當地時間10月25日，澳洲為維多利亞洲總理安德魯（ Daniel Andrews），與中國駐澳州大使正式簽署諒解備忘錄，成為該國支持西晉平一帶一路計劃的州份。

然而，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott Morrison），卻對此事毫不知情，一直到25日才突然發現，自己的地方政府和別的國家簽約了。他批評，外交是聯邦政府的職責，但維多利亞州竟然事前完全沒有與聯邦政府討論，或徵求相關意見，就擅自與外國政府，簽署諒解備忘錄。

對此，根據報導，維多利亞州主張，他們在談判過程中，一直有和中央政府外交通商部密切聯繫，並稱有提供外交通商部一份影本參考。

但澳洲外交通商部對州政府的説法，表示否定。根據報導，外交通商部表示，雖然在6月左右，就知道維多利亞州在思考加入一帶一路投資計劃的可能，但他們也是到10月25日州政府宣佈後，才發現竟然還有諒解備忘錄的存在。

莫里森總理上任後，開始加強對中國的警覺心，因此維多利亞州政府的行為，勢必會讓他感到幾分尷尬。雖然澳洲中央政府目前未有對維多利亞政府，或是中國政府做出更強烈譴責或批評，但此事後續發展，仍值得關注。

有關澳洲近日加強制衡中國，可參考我們稍早報導。

（發稿時間：2018/11/02 09:37）

日本《NHK》報導，澳洲總理斯科特·莫里森（Scott Morrison）及巴布亞紐幾內亞總理彼德·歐尼爾（Peter O’Neill），於當地時間1日，兩國將加強軍事合作關係，例如由澳洲援助整修巴布亞紐幾內亞軍港。

根據報導，兩位總理發表聲明表示，如此一來便能加強澳洲和巴布亞紐幾內亞的區域合作關係，以及提高對抗跨境犯罪的能力。

另外，《NHK》分析，中國近日透過大量經濟援助，來擴張自身國際影響力，因此澳洲擔憂，中國是否會有興趣幫助巴布亞紐幾內亞，整修軍港。因此，為了避免中國搶先一步，澳洲便決定幫助巴布亞紐幾內亞，以防止中國軍事影響力，擴大到澳洲附近。

澳洲總理嚇壞！維多利亞州偷偷和中國簽一帶一路備忘錄