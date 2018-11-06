法國有機巧克力農藥超標 醫：恐增肝癌風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）標榜有機的巧克力竟也出包？食藥署今（6）日公布，一批從法國進口的「KLAUS有機90%黑巧克力片」，在邊境被驗出農藥「協力精」，也是首次驗出巧克力農藥超標。專家表示，協力精屬於低到中毒性，動物實驗會增加肝癌風險。

食藥署公布，邊境查驗不合格名單，新北市一語堂國際貿易有限公司8月間從法國進口200箱、共440公斤的「KLAUS有機90%黑巧克力片」，驗出殘留農藥協力精0.06 ppm，已違反「農藥殘留容許量標準」規定，在邊境遭攔。

中央社報導，食藥署北區管理中心簡任技正蕭惠文表示，根據規定，農藥協力精不可用於可可豆，而巧克力是來自於可可樹的果實，加工後變成可可豆製成，只要過程中有農藥殘留就可檢出，這也是食藥署首次在巧克力中驗出農藥超標，尤其該業者宣稱是有機巧克力，更應零檢出。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，協力精是一種特別的農藥，大多與除蟲菊精等其他殺蟲劑搭配使用，殺蟲效果更好用，以蔬果農產品超標較常見。

顏宗海說，協力精屬於低到中等毒性，美國環保署動物實驗觀察，若用量較大則具肝毒性與神經毒性，會增加肝癌風險，列為C級致癌物，但人體上並無證據，每日最大容許量（ADI）為每人每公斤0.2毫克，即一名60公斤成人，每天上限約12毫克。