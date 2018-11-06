義研究人員：狐狸冬天會捕食小貓

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你一定不相信，有研究人員為了多暸解狐狸的飲食狀況，竟然願意花一年的時間研究牠們的糞便。他們到底從中發現了什麼呢？

法媒《費加洛》(Le Figaro)報導，義大利錫耶納大學(Università di Siena)自然科學系的研究人員Emiliano Mori和維羅納大學(Università di Verona)研究人員Davide Sogliani共同合作，在位於托斯卡尼(Toscana)南方的村莊Prata與Massa Maritima進行為期一年的狐狸飲食研究。

自2016年7月到2017年7月，他們在二個村莊的附近，沿著同一條路線撿拾了200個狐狸糞便進行研究。他們發現，隨著季節的轉換，狐狸的飲食狀況也會跟著改變。例如在較熱的季節時，牠們會以水果為主食、較冷的季節時則改以肉類為主。而令研究人員跌破眼鏡的事，牠們的肉食來源卻是「貓肉」，更明確一點是食用小貓。

Emiliano Mori表示，這種事在鄉下，幾乎是大家都知道的事。他還說，當他翻閱文獻時，他並沒有找到這類的研究主題。可以說所知甚少，僅有某些提及了一點貓遭到咬傷的情形。

研究人員表示，他們一整年都有找到一些貓毛及貓爪的痕跡，而最多時是出現在秋冬時節。研究人員研判，狐狸之所以選擇食用小貓，是因為牠們比大貓來的容易獵捕。而經他們實地訪查，這些被狐狸當作主食的貓都不是家貓。

Emiliano Mori說，在研究期間，他們發現當地居民並沒有通報家有寵物貓或是小貓失蹤的消息。但只知道，有一戶人家的主人在2013年過世後，家中養的貓都跑進森林裡成了野貓，還自成一個小族群。他們研判，也許這些野貓或許就是這些狐狸腳下的犧牲者。這也同時說明了，為何貓族群一直沒有壯大的原因。

至於這樣的研究結果可否延伸到其他區域或是更城市化的區域呢？如同往常一般，立論的嚴謹是必要的，因為這樣的研究結果可算是非常特別。據研究人員表示，狐狸為家貓帶來的風險，無論是在都市還是在城市周邊，很有限。畢竟，入夜後，家貓都會回家，更鮮少在夜間進入森林讓自己成為其它動物的盤中飧。新研究刊登在Mammalian Biology。