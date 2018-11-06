全球第二大倫敦WTM旅展　台灣館展現「小鎮」風情

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）全球第二大旅展倫敦WTM旅展，在當地時間5日揭幕，交通部觀光局率領業者組團參加。今年以「小鎮」為主題，融入客家油紙傘、老式花窗與花磚，展現台灣小鎮風情。

觀光局邀集多家國籍航空、旅行社、飯店業者及表演團體共同參展，向世界展現台灣的文化及觀光特色，並配合主題，特邀「雞屎藤舞蹈劇場」隨團演出，獲得在場觀眾讚嘆。

「雞屎藤舞蹈劇場」團員揭幕前夕也在臉書PO文，對這次獲邀參展感到光榮：

【雞屎藤在歐洲走跳】

感謝台灣觀光協會邀請，我們第一次帶著我們的腳步手路來到歐洲將在「2018倫敦旅展及歐洲城市觀光推廣活動」用帶著台南氣息的作品一起推廣台灣觀光！ 昨天在法蘭克福，今天在倫敦，10天內將演出4場，看著五條港的藝旦踩著小巧蓮步、戴著白手套的婆姐以手勢展演其照顧嬰孩婦女之心、穿著漢洋兼融的日治少女演現七夕祭祀織女的畫面，能以文化力推廣台灣好光榮啊！（驕傲挺胸）

圖片來源:「雞屎藤舞蹈劇場」臉書

根據「雞屎藤舞蹈劇場」臉書介紹，舞團排練場所在的台南南門路一帶在舊府城如一隻鳳凰展翅的地理上，正處於鳳凰尾部被稱為「雞屎山」的小丘陵一帶，

而「雞屎藤」則為台灣在地植物。以「雞屎藤」為名即是期待舞團的創作與平常生活一點也不疏離，就像「雞屎藤」般僅管隨手可得，卻是一味民間治療肚痛的偏方，實用極了！

5日開幕當天，郭元益糕餅博物館在現場帶來傳統點心「壓糕DIY」，高雄美濃油紙傘老店「廣德興」師傅現場指導油紙傘彩繪，都吸引觀展民眾親手體驗。

中央社報導，為了全力行銷台灣獨特風貌及觀光魅力，觀光局今年並利用台灣各地區的VR體驗，導覽呈現小鎮多元的文化風貌，結合科技與美學，全方位展現台灣多元觀光資源，為喜愛文化體驗與運動的歐洲客群帶來深刻印象，有助提升台灣國際能見度。

全球第二大旅展倫敦WTM旅展5日揭幕，駐英代表林永樂（中）和台英國會小組副主席羅森代（左3）與吉祥物喔熊合影。中央社

此外為加深歐洲業者對台灣的認識，台灣館5日下午邀請當地媒體、旅遊業者參加Happy Hour活動，擴大商業洽談的廣度與深度，並舉辦現場抽獎，獎品包括倫敦－台北來回機票及住宿券等套裝行程，邀請歐洲業者來台體驗。

我駐英代表林永樂與會，邀請國際友人親自到台灣體會台灣之美；台英國會小組副主席羅森代（Andrew Rosindell）也到場(上圖)。

交通部觀光局表示，在觀光局長期耕耘下，去年歐洲地區來台旅客人數超過33萬人次，較前一年成長10.12％，2017年歐洲地區來台前3大客源國，依序為德國、英國及法國，合計占歐洲地區總來台人數5成以上。