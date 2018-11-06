延攬外籍人才留台效力  外籍生畢業最高可留1年

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引更多外籍優秀人才來台就讀，進而留台工作，未來來台投資、工作的外籍工作者，以及來台就讀的僑生與外籍生，在工作結束或畢業後，可申請延長居留，居留期間由原本的6個月，延長為1年，盼藉此延攬更多優秀人才根留台灣，提高競爭力。

內政部11月1日發佈新聞稿，現行《外國人停留居留及永居辦法》中，來台投資、工作的外國人及來台就學的僑外生，於工作結束或畢業後，可以申請延長居留最多6個月。

但考慮到在台求學並畢業的僑外生，對我國文化、語言及生活具一定程度瞭解，應予優先留用並延攬在台工作，故於部務會報上通過修正草案，將居留時間從現行的6個月，延長為1年，以利將優秀人才留在台灣。

未來僑外生畢業後，可透過書面敘明理由，向移民署申請延期居留6個月，如延期屆滿前，尚有尋職事實或刻正辦理工作許可等必要者，得再申請延長1次，總延長期間最長為1年，以利其貢獻所學。

另外，為吸引外籍優秀人才留台服務，內政部放寬來台投資或工作的外國專業人士、配偶、未成年子女，及其滿20歲以上，因身心障礙無法自理生活子女，可以申請延長居留次數為2次，總延長居留期間最長為1年。

內政部表示，「外國人停留居留及永久居留辦法」第22條、第22條之1及「台灣地區無戶籍國民申請入國居留定居許可辦法」第18條修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行，盼藉由放寬規定，留住熟悉台灣的優秀外國專業人士及僑外畢業生，以解決我國缺人才的困境，提升國際競爭力。