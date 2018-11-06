新生兒篩檢別忘了這項 醫籲：把握前3個月黃金期

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）鶯鶯出生時，新生兒聽力篩檢沒通過，經醫生確診為雙耳輕度聽損，家長在聽從醫生的建議，為鶯鶯配戴輔具，並陪伴她一起投入聽語復健之路，平日也幫鶯鶯增加詞彙進行語言訓練。現在的鶯鶯4歲1個月，是個愛笑愛說故事愛唱歌的小女孩，最愛與其他小朋友分享新事物。因此呼籲所有的爸爸媽媽們，應把握黃金發展時期帶寶貝去做進一步檢查，以免耽誤後續治療時期，影響寶貝的學習成長！

聽力是語言發展的開端，先天性聽損孩子如果能在出生3個月內診斷，6個月大前就開始配戴聽覺輔具與接受聽語療育，將來就可以達到接近正常之語言和身心發展。由於輕、中度聽障的孩子不容易被發現，加上孩子自己不會表達，又無明顯語言溝通的障礙，故經常被忽略，因此，利用新生兒聽力篩檢以早期發現早期療育更為重要。

聽損之高危險群包括有聽障家族史、母親懷孕期的前3個月內有無感染過像德國痲疹或其他病毒性的疾病、服用或注射耳毒性藥物、出生體重小於1500克早產兒、出生時缺氧、出生後曾住加護病房、出生後細菌性腦膜炎、頭頸部先天畸形(如小耳症)等。

此外提醒家長，孩子除接受新生兒聽力篩檢外，孩子3-4歲時一定要讓孩子再次接受聽力篩檢，因輕、中度感音神經性聽障及中耳炎所致的聽障症狀不明顯，加上幼童自己不會表達及無明顯語言溝通障礙，常被家長忽略，透過3-4歲時再次聽力篩檢，可以幫助發現可能在新生兒篩檢檢測不出的聽力障礙兒童，並趕在上小學前完成改善聽力的治療及復健，讓孩子可擁有與一般人一樣的人生起跑點。