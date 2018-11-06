建請蔡總統邀請諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛　再度訪台

副總統陳建仁夫婦於十月十四日出訪教廷梵蒂岡，參加前教宗保祿六世的封聖大典，同時他也晉見教宗方濟各，並當面邀請教宗訪台。

副總統陳建仁當時亦參訪教宗夏宮；夏宮是歷任教宗避暑勝地。在第二次世界大戰時，教宗庇護十二世把夏宮貢獻出來供附近居民避難，當時共收容約一萬二千名難民，連教宗臥室都成了產房，並在教宗床上誕下約四十多名新生兒，讓教宗夏宮有其重要的人道意涵。副總統陳建仁參訪教宗夏宮，凸顯台灣與教廷擁有共同人權理念。

「達蘭薩拉（Dharmsāla）」位於印度西北山區，是西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛及西藏流亡政府遷居此地之後，成為 了 西藏另一個政治、文化中心，因此有了「小拉薩」之名聞名於世。「達蘭薩拉」也成了西藏流亡政府的代名詞。

這幾天的「達蘭薩拉大昭寺」受世人更多矚目，因為前中央研究院院長李遠哲由台灣率團前往此地參與「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」。對談時，李遠哲院長提出全球暖化嚴重惡化的證據，並認為應盡快採取控制人口膨脹、發展共享經濟等多項措施以改善問題。

達賴喇嘛回應，要解決全球暖化問題，必須透過教育，而科學家的研究就很重要了。達賴表示，他與西方科學家對話已持續超過30年，但由於與亞洲人想法比較接近，他更喜歡和亞洲科學家對談，未來也會繼續邀請華人科學家對談。

此一活動名為「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」。然而，達賴說，以現在情況而言，中國內部沒有自由，所以他只能邀請來自台灣的科學家來對話，沒辦法邀請中國科學家，其實這種會議在台灣舉辦的可能性是有的，而現在是時候。李遠哲則在活動閉幕前當面邀請達賴喇嘛訪台，歡迎達賴喇嘛能再度訪問台灣。

達賴喇嘛曾在1997年、2001年、及2009年三次訪問台灣。達賴喇嘛於2009年訪台時，是因為台灣發生莫拉克颱風八八水災重創南台灣，當時是由民進黨執政的南部七縣市的縣市長聯名邀請達賴喇嘛訪台慰問災民、為災民祈福；達賴喇嘛能到訪台灣，也是當時的馬英九政府同意後成行的。那時西藏流亡政府駐台北辦公室主任達瓦才仁認為，馬英九總統同意達賴喇嘛來台可凸顯其政治魄力。

達瓦才仁接受美國之音訪問時說，台灣和中國的關係在改善中，在這樣的關頭讓達賴喇嘛到台灣訪問，中國方面一定會不高興，但是馬總統能夠排除這些干擾，做出這個決定，當然是展現了他的魄力和勇氣。

投射這些情境，蔡英文總統是否也應該顯示對於「人權理念」的重視、及凸顯魄力和勇氣，籌劃及宣布邀請達賴喇嘛能再次到台灣來訪問。

連馬英九總統都可同意；無法想像蔡英文總統，有何理由、說辭，表達不歡迎？