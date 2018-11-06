林鐵歲末主題遊程 慢遊小站停看聽

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）阿里山林業鐵路及文化資產管理處全新推出歲末「林鐵停看聽」行程，主打小站慢遊，讓乘客在這倍速時代，感受優閒的旅遊步調。

11至12月主題列車行程，邀請攝影大師及野地錄音師，定點帶領乘客重啟視覺與聽覺的敏感度，並由在地咖啡達人分享手沖咖啡技巧。停留車站包括竹崎站、樟腦寮站、水社寮站，中停奮起湖站用餐。

林鐵管理處表示，竹崎站為林鐵「平地線」與「山地線」分界點，特色是淡藍色木造站房。早期火車在此添煤加水，並將18噸車頭改換為28噸級車頭登山。樟腦寮站為折返式車站，民眾將觀賞阿里山號1車次列車廻繞獨立山3圈登上山頂，親見世界登山鐵路五大基本工法之一的「螺旋形路線」。水社寮站海拔1,186公尺，馬蹄型彎道獨具特色，秋冬適觀雲霧，享受寧靜景緻。

黃源明、賴國華、何應傑等攝影大師將引領乘客從視覺角度發掘林鐵小站之美，「台灣聲景協會」范欽慧老師亦將與大家分享多年來推廣「寂靜山徑」及「聲音教育」的心得。

11月14、21、28日及12月5、12、19、26日之行程開放一般大眾預約，套裝行程售價每名新台幣999元，內含林鐵嘉義站至奮起湖站去回程票價、品味咖啡及手工餅乾、導覽解說等費用，每梯次均有不同紀念品贈送。

本行程採網路預約購票，除11月14、21日開放訂票日期為11月7日上午10時外，自11月28日起之梯次，均於乘車日（含）前15天開放訂票。訂票規則、取票時間及行程細節，可至林鐵及文資處官網查詢，或關注臉書粉絲團。

（圖/阿里山林業鐵路及文化資產管理處臉書）