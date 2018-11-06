跨越文化與世代  新南向外籍生與阿公阿嫲一起提筆作國畫

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）響應政府新南向政策，高苑科大秋季班共招收來自印尼、越南、菲律賓、柬埔寨近500名國際學生，為助外籍新生盡快融入環境，通識中心「台灣歷史與文化」課程特別規劃台灣文化體驗系列活動，首場邀請擅長花鳥彩繪為主的林淑華老師蒞校指導外籍生國畫體驗。

課程開始首先向外籍生介紹國畫會用到的工具，包括粗細不一的毛筆、硯臺、墨水、顏料、宣紙等等。林淑華老師現場開始作畫，短短時間就完成一幅氣韻生動的紫藤花，讓外籍學生們各個大飽眼福。

國畫對於這群生平第一次拿毛筆的外籍生來說，卻是一大挑戰。林淑華老師特別號召社區彩繪班的樂齡學員一對一指導作畫，大家生平第一次指導外籍生國畫，感覺很特別且擔心如何克服語言障礙。

現場看到近80歲的奶奶牽著外籍生的手拿毛筆著墨汁作畫，也能看到樂齡學員協助調色與運筆，畫出生動活潑的太陽花，現場笑聲不斷，也讓社區樂齡爺奶樂開懷。

來自菲律賓的馬懇一自己畫枯樹，並在畫上端正寫上自己的中文名字。

他表示，第一次握筆畫國畫有點難，特別是調深淺色時與控制水和墨的量，常常筆尖才剛剛放到宣紙上，隨即化成一大片，但有社區爺奶的協助，他有信心可以學好國畫。

通識中心蔡慧珍老師表示，外籍生學會講中文已經很不簡單，如果還要他們拿毛筆畫國畫，更是難上加難。但是有社區爺奶熱心指導，雖然語言無法溝通，藉由眼神與肢體表達，可以激盪出跨世代、跨文化的學習熱情，也讓外籍生認識台灣在地文化與社區鏈結。