特勤持毒遭捕汰除　國安局：總統維安不受影響

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）國家安全局特勤中心一名林姓特勤人員因涉持有毒品而遭逮補，總統府今（6）日表示，林姓特勤人員於特勤中心擔任行政幕僚工作，並非總統、副總統隨扈人員，因此維安未受影響，而國安局也表示，已針對林姓特勤人員記二大過汰除退伍。

根據國安局今日上午的新聞稿，林姓特勤人員於10月27日晚間休假期間，遭彰化縣警察局彰化分局查獲持有二級毒品安非他命，次日彰化地檢署以新臺幣1萬元交保候傳。國安局並強調，絕無訛傳販毒情事。

國安局表示，林姓特勤人員未擔任總統、副總統隨扈任務，於特勤中心負責行政幕僚，總統維安未受影響。

國安局也指出，特勤中心絕不包庇，立即進行行政調查，就林姓特勤人員觸法行為依「刑懲併行」原則暨相關規定召開人評會。林姓特勤人員遭記二大過汰除退伍，另併案檢討懲處相關督導不周人員。

總統府則表示，而為端正軍紀，府方支持主管機關對任何類似違法犯紀行徑，給予最嚴厲處分。

國安局提及，反毒工作及軍法紀教育為國安局特勤中心長期貫徹的重點任務，相關單位決定擴大稽核力度，依「特定人員尿液採驗辦法」規定，進行自清行動，且針對所屬人員全面執行尿液採集、生活區域清查等，也將持續加強反毒宣教工作，維護團隊榮譽。