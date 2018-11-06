【臉部平權】社會難免以貌取人～但應試著了解每張臉的故事

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由英國Changing Faces創始人James Partridge發想並推動成立的Face Equality International（國際臉部平權聯盟，簡稱FEI）已於昨天2018年11月5日成立，加入創始會員的國家橫跨歐亞美非四大洲。

台灣「陽光基金會」（以下簡稱陽光）成為第一個加入FEI的亞洲國家組織，與世界各地的顏損服務組織攜手，共同於國際推動「臉部平權」。

James Partridge表示：顏面損傷在國際上是被忽視的議題，不論是因先天或後天因素造成的顏損，都必須面對許多生心理以及社經地位的種種挑戰。因此James Partridge號召了一群在各自國家有其影響力的NGO團體，包含台灣的「陽光基金會」、美國的Smile Train、Phoenix Society for Burn Survivors及FACES、加拿大的AboutFace、荷蘭的European Cleft Organisation、南非的Smile Foundation以及英國的Changing Faces等，共同努力為世界上各個角落的顏損者，營造一個被尊重及平等對待的社會。

因此，FEI將匯集與分享世界各地NGO的倡導經驗與研究文獻，如：提升專業人員的知能或是推動世界各地的顏損者在其國家的各種權利（校園、職場、社群媒體）獲得法律保障。

台灣「陽光基金會」臉部平權代言人郭采瑀(上圖)9歲時因一場薰香精油氣爆意外，導致全身80%嚴重燒燙傷，臉部也留下疤痕。下圖為她參與韓國傷友大會，分享經驗。(陽光基金會提供)

9歲時的一場薰香精油氣爆意外，讓郭采瑀全身80%嚴重燒燙傷，多次與死神拔河、多次的手術及漫長的復健，讓采瑀有了與其他孩子不一樣的外表與備感艱辛的成長歷程。曾經，她被低年級的同學叫「魔鬼」，但憑著一股不服輸的信念，她積極以行動向社會證明「自己並沒有不同」。

現在於交通大學應用藝術所攻讀碩士的采瑀，進修之餘也投身公益擔任陽光臉部平權代言人，前進校園、職場分享自身經歷，采瑀說：「期待這個社會能夠有深度地去理解每個人在其外表下的故事，不被外表侷限，才能真正讓每個人獲得尊重及公平的對待與機會，實踐臉部平權。」

陽光執行長舒靜嫻說：「從陽光『2016台灣民眾身體意象與經驗調查』發現，台灣每8個人就有1人曾因其外表特徵遭遇不友善對待，社會上以貌取人的風氣也一直存在，因此我們認為臉部平權是基本人權，推動臉部平權，不只是期待能改善顏損者處境，更希望社會是一個尊重多元，友善平權的社會。」

所以，加入FEI不僅可以汲取各國的倡議與服務經驗，更能將陽光近幾年推動「臉部平權」的經驗與成果，分享給國際夥伴。

「陽光基金會」2010年在台響應英國Changing Faces推動「臉部平權」，並於2014年起於台灣推動每年05/17為「臉部平權日」，並積極透過公益影片暨舉辦文創策展、國道路跑等活動獲得台灣社會關注及逾百萬名網友的響應支持。

「臉部平權日」的推動不僅讓台灣民眾更加認識臉部平權，也讓Face Equality的創始組織Changing Faces跟進台灣，也開始於英國推動臉部平權日！未來更將在FEI的跨國合作下，朝向推動國際間臉部平權理念，與制定國際臉部平權日邁進。

2018年陽光基金會舉辦臉部平權運動國道馬拉松，藝人郭子乾(前排綠衣者)響應並擔任陪跑員。(陽光基金會提供)