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虛擬貨幣難關重重？《日經》盤點這些問題

近日虛擬貨幣頻傳遭竊事故，許多國家也開始打擊其使用。

By 吳東文,台灣英文新聞－編輯
2018/11/06 13:59
如今比特幣比黃金還值錢。(圖片來源：Flickr)

如今比特幣比黃金還值錢。(圖片來源：Flickr)

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)近日虛擬貨幣頻傳遭竊事故，許多國家也開始打擊其使用。虛擬貨幣的未來究竟會如何？來看看《日本經濟新聞》怎麽分析。

報導介紹，東京原本有一家比利時啤酒店，於2017年秋天，靠首次代幣眾籌（Initial Coin Offering, ICO）籌得800萬日元營運資金，並允許顧客用比特幣支付，引起注意，甚至曾被稱為虛擬貨幣聖地。

然而，今（2018）年虛擬貨幣價格不斷下跌，導致投資人資產價值減損，不願再進行高消費，迫使這家比利時啤酒店，在上個（10）月7日結束營業。

報導分析，近來日本年輕人對虛擬貨幣喪失興趣的情形，相當嚴重，導致原本達到市場規模5成的日圓計價交易量，跌倒只剩下1成。報導説明，與傳統金融商品相比，虛擬貨幣在資產安全方面，表現相當不出色，多次遭駭客入侵，是導致散戶卻步的主要原因之一。

有關虛擬貨幣近日頻繁遭竊問題，請參考我們報導回顧：

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另外，《日本經濟新聞》指出，原本虛擬貨幣是「貨幣」，拿來交易乃天經地義，但電器百貨業者透露，最近用虛擬貨幣結帳的客人，減少非常多。

報導指出，虛擬貨幣市場最近少數的好消息，可能是大型金融機構加入，但他們仍需面對駭客入侵等衆多問題。

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虛擬貨幣
比特幣

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