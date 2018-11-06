聯合國審議中國人權 新疆再教育營爭議一次看懂

聯合國人權理事會今起審議中國人權問題，「再教育營」預料成為焦點。而中國方面10月起也進行一連串的輿論公關，指「再教育營」為「職訓中心」，欲洗除負面印象，為各方質詢打預防針。

相關新聞：聯合國將審中國人權 國際特赦籲關注新疆情況

●輿論引爆

中國在新疆進行高壓統治的情事，過去不乏媒體報導，但新疆人權議題8月起再次引爆，主要是聯合國「消除種族歧視委員會」（CERD）8月10日審查中國的相關報告時，委員會副主席麥道高（Gay McDougall）一席話。

根據外媒，麥道高說當時說，許多報告顯示，維吾爾人和其他土耳其裔穆斯林少數民族遭大規模拘禁。估計有100萬人遭拘禁於所謂反極端主義中心，另有200萬人被迫要進所謂「再教育營」，接受文化與政治教化。

●確切時間

關於中國當局啟動「再教育營」的確切時間不得而知，不過，擁有自由亞洲電台美國籍的維吾爾族記者吾哈和她的同事2017年就在報導中揭露新疆的政治思想改造中心，隨後，她在新疆的親人多達20名疑似因為她的報導而失蹤。

德國的歐洲文化與神學學院（European School of Culture & Theology）研究員岑茨（Adrian Zenz）透過「再教育營」的相關招標公告判斷，2017年3月可能是情勢惡化的時間點。

●「教育」內容

--外界說法

42歲的奧米爾．貝卡利獲釋後現身說法表示，自己和40人被關在一間屋子裡。每天凌晨起床，唱「國歌」，升「國旗」，以及練習唱「紅歌」。還要學漢語和中國歷史，特別是中共如何在1950年代「解放」新疆。

人權觀察（HRW）訪問5名待過拘留營的人後撰寫了報告，指出在「再教育營」中不許使用伊斯蘭問候方式，必須學普通話、唱愛國歌曲。若拒絕服從指示，可能沒飯可吃、被迫罰站24個小時或遭到單獨監禁。

--中共說法

中共中央統戰部第九局副局長胡聯合8月份公開承認，營區確實存在，但強調名稱是「職業培訓中心」。官媒中國中央電視台10月份以15分鐘的專題新聞自曝再教育營生活狀況，力圖洗除負面印象。

根據央視，「學員」進入「職訓中心」以後，必須學普通話、法律知識，包括刑法、國家安全法、反恐法、新疆自治區去極端化條例，還有民法、婚姻法、義務教育法等，以及職業技能。

「職訓內容」則包括服裝加工、建築裝修、美容美髮、食品加工、地毯編織等。此外，職業技能教育培訓中心還成立了陽光文工團，聘請專業老師，培訓有藝術愛好的「學員」。

還有數名「學員」在央視報導中「認錯」。學員阿卜力克木．阿卜杜熱伊木說：「通過這個學習以後，我深刻的認識到自己的錯誤，回去以後，將繼續努力學習，做一個好公民，影響周圍的人們。」

●拘禁人數

聯合國消除種族歧視委員會8月份表示，收到許多可信報告指出，中國有100萬名維吾爾族遭關在一種「秘密的大規模拘留營」。

對此，中共中央統戰部第九局副局長胡聯合在答覆時堅稱，新疆官方沒有任意拘留人民，並否認有100萬人被關押，但未說明有多少人被拘禁。

●持續擴建

面對國際譴責，中國仍持續擴建再教育營，澳洲戰略政策研究所（ASPI）近日公布情報分析師檢視衛星影像的結果，顯示新疆28處再教育營面積不斷擴大。自2016年初以來，這些營區的總樓地板面積增加465%，夏季擴建速度加快，最近兩年7至9月面積增加最顯著。

●中國給問嗎？

各國外交官將有機會在聯合國人權理事會對中國的人權狀況提出問題，其中有些問題已經呈交給聯合國。

華府希望北京如實說明「過去5年來，共有多少人被迫關押在新疆所有拘留設施。」

美國和德國要求聯合國前往新疆和西藏，調查中國大規模拘押少數民族和限制宗教自由的指控。（編輯：陳家倫/張淑伶）1071106