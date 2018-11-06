來台讀書變屠宰工 康寧擬提告協助斯里蘭卡學生

（中央社記者許秩維台北6日電）在康寧大學唸書的斯里蘭卡學生傳出被仲介至屠宰場工作。康寧校方今天表示，校外工作是學生和仲介衍生的問題，非學校行政力量能處理，校方打算提告，透過司法途徑協助學生。

日前康寧大學台南校區傳出透過人力仲介招生斯里蘭卡籍學生，聯合新聞網今天報導，部分斯里蘭卡學生被安排至家禽屠宰場工作，原本說好每個月薪水新台幣2.2萬元，結果只領到6000至8000元，原以為剩下的錢是給學校作為學費，結果學校卻說沒收到，導致他們還積欠學校學雜費。

康寧大學主任秘書閻亢宗今天受訪時表示，當初一名朱姓仲介業者主動找上康寧台南校區，表示有斯里蘭卡學生想來台灣唸書，希望學校接納，由於台南校區招生不佳，負責招生業務的人員就答應接受，未查證就接受這些學生確實是學校的疏失。

閻亢宗指出，當時有60多名斯里蘭卡學生來康寧唸書，後來有部分學生已回國，其中有人寫信向教育部陳情，教育部因此要求學校調查，校方去年底進一步瞭解後發現有蹊蹺，朱姓男子用的是假名，疑似是仲介詐騙，學校也是受害者。

對於在康寧唸書的斯里蘭卡學生，閻亢宗表示，根據外交部規定，新南向學生來台唸書，都需要有教職員當保人，因此學校就拜託教職員，但也承諾如有因擔任保人而導致權益受損的情況，學校會全部概括承受。

閻亢宗指出，學校把斯里蘭卡學生當成一般外籍學生，他們在校內唸書的狀況都沒問題，至於在校外工作的情形，學校視作一般大學生打工，不會特別過問和干預，因此經由媒體報導才知道學生被帶去屠宰場工作。

閻亢宗表示，部分斯里蘭卡學生已經升大二，但還積欠大一的學雜費，但學校知道學生也是受害者，因此決定大一學雜費一筆勾銷，如學生選擇繼續留在康寧唸書，只要從大二開始繳交學雜費即可，至於校外工作屬於學生和仲介間衍生的問題，並非學校行政力量能處理，因此校方打算委託律師提告，希望透過司法途徑來協助學生。（編輯：張芷瑄）1071106