外交部：台灣沒有購買尼加拉瓜公債的計畫

尼加拉瓜媒體報導，台灣將以2.8億美元購買尼國政府發行的公債。外交部今天表示，這是假消息；駐尼加拉瓜大使吳進木已澄清，台灣沒有購買尼國公債的計畫。

尼加拉瓜自4月以來，因民眾反年改爆發大規模示威抗議，造成社會動盪。尼加拉瓜當地媒體Confidencial於10月底報導，引述尼國高層表示，台灣將以2.8億美元（約新台幣86億元）購買尼國公債，協助尼國政府為穩定國內經濟穩定的財政支出。

對此，外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大?今天在外交部例行記者會回應媒體詢問時表示，這完全是假消息。

他指出，這篇報導發出後，駐尼國大使吳進木隨後接受同一家媒體訪問並澄清表示，沒有這回事，尼國沒有要台灣買公債，台灣也沒有要買尼國的公債；同時，吳進木強調，台尼各項合作持續進行，但台灣沒有購買公債的計畫。

對於中美洲友邦尼加拉瓜國內現況，俞大㵢表示，尼國自4月以來，因年改議題引發全國動亂，台灣持續關注尼國政情，並希望尼國政府透過跟社會各階層溝通，解決問題；目前尼國看起來情況已慢慢恢復穩定，台灣也將持續關注。

另外，針對烏拉圭10月底宣布給予台灣護照持有者免簽入境烏國90天的待遇，俞大㵢表示，將有助促進雙邊經貿、觀光等交流。烏拉圭經常舉辦國際會議，未來台灣民眾前往烏拉圭參加相關會議將更為便利。

根據外交部新聞資料，烏拉圭未在台灣設處，先前台灣民眾若要前往烏拉圭，需要透過第三國申請簽證。另外，台灣遠洋漁船經常到烏國海域附近作業，有時船員若有醫療需求、須緊急入境烏國就醫，就必須臨時申辦入境簽證，未來可避免這類問題。

外交部表示，烏拉圭自10月19日起，給予台灣民眾護照持有者免簽入境待遇。台灣民眾持有效護照入境烏拉圭時，烏國移民局將核發入出境卡，於卡上加註90天停留效期的入境章戳，出境時將於卡上蓋出境章並將卡收回。