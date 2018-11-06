反同教授「陰道無菌說」 醫師立委：小時不學健康教育  長大亂找資料

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）愛家公投所提出的第10案「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」昨（5）日下午進行辯論，正方代表政大商學院助理教授許牧彥在辯論會中稱「陰道無菌」，言論一出後引發嘲諷；民進黨立委、婦產科醫師林靜儀昨晚更指性教育的重要性，若老師健康教育課不教，「長大亂找資料，就會這樣」。

許牧彥在辯論會中指出：「肛交或口交這種性行為都是不健康的，是要避免的，因為陰道是由40層的皮膚所組成，接近無菌狀態，但是肛門直腸只有一層皮膚，它卻有700種細菌在裡面，而口腔呢？有將近500種細菌」。許牧彥提到，這個資訊是一位女醫師傳給他的，因為這名女醫都「看不下去了」，提醒肛交、口交恐造成許多疾病和風險。

林靜儀5日在臉書發文駁斥許的說法，直呼「離譜」，她表示，身為婦產科醫師的她建議，若真是那位「看不下去的女醫師」提供給許牧彥這些資料，那這位女醫師可能需要重新考執照或上課。

林靜儀表示，「陰道不是『幾乎無菌』！陰道內有常在的乳酸菌叢維持陰道的微酸性，還有其他常在菌包括念珠球菌（是一種黴菌），大腸桿菌，葡萄球菌，有時候還有乙型鏈球菌等等。只是在免疫力好的情況下，這些菌叢和平共處在一個平衡狀態。」

至於許的論點「陰道40層皮膚、肛門直腸只有一層」更被林靜儀駁斥「胡扯！」大腸直腸由好幾層組織構成係常識，「若僅薄薄一層，這樣做大腸鏡不就很危險？」

談到許所說的口腔、大腸的細菌種類高達五百至七百種，林靜儀也直呼不可思議，而一位牙科醫師史書華也來助陣在下方留言打臉許牧彥。史書華指「 口腔裡的細菌一般統計是四百多種, 全身上下菌種最多的地方在口腔跟手」，至於腸道細菌數是最多，但菌種很少，若如許牧彥所言有那麼多種細菌，那這個人每天應該都在拉肚子。

史書華也打臉許牧彥的「皮膚層」說，他指「全身上下也沒有組織是長四十層皮膚的」，至於許說的無菌性交，史嘲諷性交前要把陰莖拿去高溫高壓消毒15分鐘才能辦到。

林靜儀最後在文末指出，健康教育課老師要好好教，不然長大後就像（許）這樣亂找資料。「謝謝許先生再一次讓大家知道，性教育是專業，請老師們要好好的教，請家長們讓孩子好好地學。」