消弭貧富差距 法國公立學校吹制服風

（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國正在努力解決兒童因貧富差距而產生的成就落差問題，其中一項建議作為，便是讓學生穿上制服。巴黎以東有若干小學生，今天即率先穿制服返校，為法國公立校史的頭一回。

這群在法國普羅溫（Provins）就讀公立學校的小學生，今天結束秋季假期重返校園，他們穿著同樣款式的polo衫及天藍色毛衣。8歲的諾艾（Noe）也是其中之一。

諾艾在校門口說：「我有點不安，但我喜歡（這套制服），因為我們就像「哈利波特」裡的人物一樣。」

今天早上只有少數孩子套上新制服，校方並未強制要求非穿不可。

全球許多國家都要求學生穿著制服，支持人士表示，套上制服更能讓尊敬師長之心油然而生，並強化集體歸屬感。但是除了英國，制服在歐洲相對不普遍。

去年6月，普羅溫有62%的父母投票贊成讓孩子穿上印有這座中世紀古城著名凱薩塔（Cesar Tower）紋飾的制服，衣服上也有代表法國立國精神的「自由、平等、博愛」字樣。

整套制服的價格為137歐元（約新台幣4801元），包括成套的褲子及飛行外套，負擔不起的家庭可以申請補貼。

屬右翼「共和黨」（Les Republicains）的普羅溫市長拉旺達（Olivier Lavenka）支持穿制服，他認為此舉有助緩解社會歧視。

他說：「大約半數的學生會穿制服，但這是項實驗，幾年後我們將看到這將如何奏效。」

根據傳統，私立學校的學生才穿制服，而私校通常是指位於法國好區的天主教機構。但近期有更多的父母呼籲讓孩子穿上制服，藉此促進社會凝聚力，尤其在貧困社區，更可緩解孩子因穿著不同而產生的怨憎。

經濟合作暨發展組織（OECD）發現，出身貧困地區的法國兒童，未來在底層艱苦生活的可能性，是富裕學生的4倍。

根據這項衡量標準，法國是36個主要經濟體中表現最差的，遠遠落後英國、美國，也不及巴西及墨西哥。

右翼人士費雍（Francois Fillon）及極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）這兩位去年角逐總統的候選人，均呼籲恢復學校制服制度。

拉旺達也說，穿制服將強化對同所學校團體的歸屬感，進而協助引發「教育環境改善」的氛圍，孩子早上也可更快整裝出門。

然而批評人士說，目前幾乎沒有可靠的研究可以支持這種說法，里昂第二大學（University of Lyon-2）教育學教授藍道（Francoise Lantheaume）表示：「從來沒有一項嚴謹的實證研究顯示，學生穿上制服後，社會就更為平等，或學生因此更尊重權威。」（譯者：鍾佑貞/核稿：鄭詩韻）1071106