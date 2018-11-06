中進中出效應發威    泰越捷航空攜百名泰旅客首飛啟航

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台中世界花會博11月3日盛大開幕，曼谷直飛台中定期航線也首度啟航，泰越捷航空於11月3日中午1點45分搭載100多名泰遊客抵達台中國際機場，台中市政府觀旅局與多家地接社特別在空橋致贈台中名產鳳梨酥迎接首批遊客。

觀旅局局長陳盛山表示，曼谷首航為台中花博開幕送上賀禮，可望藉廉航票價及密集航班帶來更多的東南亞遊客到台中看花博。搭首航到台中的泰越捷總經理梁長安說，11月3日起每週五天曼谷直飛台中定期航線，方便東南亞旅客到中台灣旅遊，促進雙方的旅遊及商務往來。

泰越捷航空11月3日啟航的曼谷-臺中航線每周一、三、五、六及周日飛航五班，早上9點由曼谷起飛直達台中，下午2點半由台中國際機場起飛回曼谷。時間帶很適合泰國遊客到台中看花博，觀旅局日前聯合泰越捷邀請泰國媒體及旅行社到花博踩線，希望吸引3萬人次以上的泰客看花博順遊中台灣。

在旅宿帶動觀光發展方面，4年來旅館新設立近120家，住宿人次成長超過百萬，大幅提升台中國際能見度；另外也整合台中與中台灣觀光業者共推2018花博600萬人次留宿計畫，預計花博期間能將新台幣200億以上觀光消費產值留在台中與中台灣，持續擴中台灣區域觀光旅量能。