印度短短數日  二隻瀕危老虎接連遭村民殺害

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）印度最近常傳出人與老虎間因毗鄰而居，而傳出野生動物攻擊人類的事件，光是在短短數天內就有兩隻瀕危母老虎，遭到獵殺的消息。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導，位於印度北方邦(Uttar Pradesh)首府勒克瑙(Lucknow)東南方250公里處的拉基姆普爾凱里縣(Lakhimpur Kheri area)的杜德華老虎保護區(Dudhwa Tiger Reserve)，4日傳出一隻母虎遭到當地村民用拖拉機的輪胎把牠壓死的消息。

據當地媒體報導，當地居民懷疑這隻10歲大的母虎就是曾經攻擊一名男子的兇手，導致該名男子傷重不治死亡。另外，村民們還說，就在10天前，這隻老虎還曾經攻擊過另一個人。

杜德華老虎保護區的主管Ramesh Pandey告訴美聯社，在保護區內殺死瀕危老虎是違法的。他補充，他們將依據動保法向警方登記。

根據2017年印度政府的數據顯示，與過去三年的野生老虎或大象相比，平均每天有超過一人死於野生動物的衝突。

這是在短短數日內，繼馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)森林，一隻母老虎遭指控自2016年開始攻擊人類陸續造成13人死亡後，另一起瀕危老虎被殺害的事件。上回，馬哈拉施特拉邦森林的居民，為了捕抓這隻母虎，逾150名居民聯合起來，在長達數個月內透過科技的輔助，日夜追蹤其蹤影，並且在2日晚間，在沒有施打麻醉藥的情況下，由狩獵者一槍擊斃老虎，留下2隻10個月大的小老虎。

老虎曾經是印度土地上最常見的野生動物，2014年尚有逾2,226頭。據印度野生動物保護協會(Wildlife Protection Society of India)數據，光在2017年就有40隻老虎遭到人類殺害，而這一切全因人類擴充其建設到野生動物保護區，壓縮了牠們的狩獵範圍所致。