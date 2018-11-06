培力昂揚成果發表會  新住民子女找到屬於自己的一片天

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府11月5日在新北高工舉辦「107年度新住民二代培力昂揚計畫成果發表會」，計畫自104年開辦以來，已有183位同學赴越南、泰國、印尼進行企業實習與文化體驗，希望能持續進行，讓新北新住民之子持續保有原鄉文化及語言，並強化競爭力，新住民將成為台灣非常重要的資產。

新北市教育局自104年起辦理昂揚計畫，希望透過人才培育來翻轉新住民二代的教育，新北市市長朱立倫表示，每一年舉辦的交流計畫或是部分同學回外婆家尋根探源，不管是到越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨或是菲律賓等這些國家，都讓同學有機會實習及體驗。

育林國中林祐丞同學參加菲律賓文化體驗，不僅更認識菲律賓，在拜會菲律賓代表處的過程中，也因徐佩勇大使的鼓勵，使他能更正向看待事情。五峰國中詹雅婷同學參加外婆橋計畫，與媽媽回到印尼外婆家，除重溫祖孫三代的天倫之樂外，也積極學習印尼語，並與媽媽一起回到母校進行國際筆友交流活動，啟發她想成為台印學校筆友班的志工，並擔任印尼華語學校的客座老師，為增進雙方交流盡心盡力。

教育局表示，今年昂揚計畫成果及外婆橋紀錄片將會發送到各校，也藉由系列的師生到校分享會，將多元文化種子傳播開來。