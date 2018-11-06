糗！西方國家無高階代表出席　中國進博會習近平再給空洞承諾

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為期一周的中國國際進口博覽會（CIIE，進博會）5日（周一）在上海開幕，美國政府對於中國舉辦的進博會態度冷淡，其他西方國家也同樣未派高階政府官員出席，企業領袖部份，微軟創辦人比爾‧蓋茲出席，而Google、波音有派出代表參加。

BBC報導，中國領導人習近平在開幕式演講了近40分鐘，提及將降低關稅並加快開放國內市場，也承諾將持續放寬市場准入、加快電信、教育、醫療、文化等領域開放，懲處侵犯外商合法權益特別是侵犯知識產權行為。

進博會是國際間第一個以「進口」為主題的博覽會，尤其在中美貿易衝突日升之際舉辦，習近平的談話更令人關注。習這番談話被BBC報導解讀為對美國批評中國貿易政策的反駁，並試圖穩定軍心。

不過，BBC駐上海記者白洛賓（Robin Brant）報導指習近平的講話做出了多項承諾，但都缺乏具體時間表，也未回應美國對兩國貿易中有關中國對國有企業實行補貼等特別待遇問題的抱怨。

BBC也引用分析指現在的投資人對於空洞的承諾反應較謹慎。

中國宣稱參展企業有3千多家，來自130個國家和地區，但雖然參展企業眾多，但出席會議的國際政要卻寥寥可數，報導指主要經濟體當中，只有俄羅斯派遣總理梅德韋傑夫參加開幕式。

富士康科技集團創辦人、執行長郭台銘於分論壇「貿易與開放平行論壇」演說指出，中美貿易戰下，兩國民營企業仍有發展空間，富士康將持續在中國增加進口、出口，也期待美國企業一起參與。