桃園盃體育競賽  1000移工齊聚為支持隊伍加油

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為鼓勵移工休閒時透過運動放鬆心情，桃園市政府勞動局於11月4日辦理「2018 VIPT桃園盃移工體育競賽」決賽，一早由足球、排球、籐球展開激烈複賽，現場參賽球員與加油親友呼喊聲不絕於耳，熱鬧非凡。

根據統計，桃園市外籍移工約有11萬人，局全台之冠，移工隻身來台，時常利用空閒時間組隊參加各項球類運動，透過運動放鬆身心。

本次活動共計80隊隊伍爭取各項榮耀獎項，在移工朋友揮灑汗水的激烈競爭後終於產生足球冠軍隊為LICHING隊、籃球冠軍隊為JONA THANH隊，籐球冠軍隊為W.K.S.S.隊、羽球冠軍為IKIN ARIAWAN隊，排球冠亞軍戰勢均力敵雙方經三戰兩勝後終於產生冠軍隊為FC NGHE TINH隊。

賽後進行頒獎儀式，頒發各球類前六名獎盃及獎金，並於現場抽出本次活動大獎｢越南航空亞洲航線來回機票」及「電動自行車」等大獎，為活動掀起另一波高潮，並為此次2018 VIPT桃園盃移工體育競賽畫下圓滿成功句點。

桃園市政府2017年開始推動「東南亞移工參與式預算計劃」，外籍移工有機會以投票方式選擇自己喜歡的活動，參與踴躍，今年為全面照顧移工需求，增加「研習培訓」及「關懷照顧」2項類別，讓提案更多元、照顧更全面，本次比賽共同吸引移工近1000人次參與。

頒獎儀式（圖片：桃園市政府）