亞洲第一次　奧斯陸自由論壇10日臺北登場

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）國際人權盛會奧斯陸自由論壇將首度移師臺北，在11月10日盛大舉行，臺灣也是亞洲第一個舉辦該論壇的國家，反映了臺灣作為民主及人權領域的地區領袖角色。

奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）創辦人索爾 · 哈佛森（Thor Halvorssen）表示，「我們非常榮幸能在臺灣舉辦奧斯陸自由論壇。臺灣是個長期致力於實現民主的國家，並且為了突破困境一直努力到現在不曾停歇。」

創始於2009年的奧斯陸自由論壇，由總部設於紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）主辦，是一個致力於促進全球人權倡議社群的網絡，參與者除了世界知名的人權倡議者、社運人士之外，還包括藝術家、媒體工作者、作家、企業人士、科技新貴、公益人士，以及政治人物等關心民主、自由價值的各領域人士。

除了每年固定在挪威奧斯陸舉辦的主活動，奧斯陸自由論壇也擴展到世界其他城市舉辦論壇子活動，今年舉辦論壇子活動的城市除了臺北之外，還包括南非約翰尼斯堡及美國紐約。

人權基金會策略長亞歷克斯·格拉德斯坦（Alex Gladstein）則表示，選擇臺灣作為亞洲第一個國家舉行論壇，反映了它作為民主和人權方面的地區領袖角色，「東亞尚沒有那麼多成熟的多黨制民主國家」。

此次論壇邀請10位國際知名人權倡議者來臺演講，包括流亡海外的柬埔寨最知名政界人物之一及反對黨柬埔寨救國黨（Cambodian National Rescue Party）的副領袖莫淑華（Mu Sochua）、挑戰越南共產黨一黨專政，被稱為越南版「女神卡卡」的歌手及反對派政治人物玫瑰（Mai Khoi）、創辦《砂拉越報告》（Sarawak Report）和自由砂拉越電台，揭露馬來西亞砂拉越官員的貪污濫權行為的凱麗·魯卡瑟·布朗（Clare Rewcastle Brown）， 以及於2004年逃離北韓的脫北者池成鎬（Ji Seong-Ho）等。

此外，週六的論壇還包括科技人權對談、科技工作坊、傳媒及創意展、自由交流等議程，邀請區塊鏈先鋒及世界身分網絡（World Identity Network）創辦人瑪莉安娜.達罕（Mariana Dahan），以及科技創新風險投資者比爾泰（Bill Tai）等人演講。

而此次活動也推出《乘載自由的隨身碟》展覽，是一項由人權基金會發起，將世界（包含南韓）各國的資訊傳遞給北韓人民的計畫，希望能藉此突破北韓領導人金正恩的封閉鎖國政策。時至今日，人權基金會已收集超過6萬支隨身碟並陸續送往北韓，這些隨身碟裝載著各式各樣的主流文化內容、電子書、電影電視節目、新聞及影片等。