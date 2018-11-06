打擊假消息刻不容緩  國防智庫籲成立專責機構

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）針對中共試圖以「大軍壓境」的假消息干擾台灣輿論，立委劉世芳、王定宇昨（5）日與國防安全研究院國防資源與產業所長蘇紫雲召開「境外網軍介入台灣選舉 台灣陷國安危機？」記者會，呼籲政府成立專責機構加以因應。

《中央社》報導，劉世芳指出，境外網軍以假消息滲透台灣社會、影響選舉，然而目前國安單位情蒐範圍卻只有公開臉書，忽略了Line、Youtube、PTT等可能成為散播假消息的溫床。

劉世芳強調，包括美國、德國、日本皆已立法管制不實資訊、對抗造謠情事。歐盟、英國、法國也刻正研擬法案，打擊假消息。此乃民主國家之趨勢，以立法、設立專責機構、建置第三方查證機制、媒體素養教育等多方向並行。

王定宇表示，中國於2015年成立第五軍種「解放軍戰略支援部隊」，其中有三萬人是網軍，進行「認知空間作戰」，當生活充斥這些訊息時，民眾就如迷航的飛行員，認知空間遭到扭曲。

《自由》報導，蘇紫雲引據哈佛大學學者研究，中國網軍或五毛黨每年約4.48億次貼文，平均每天百萬次，內容主要是捍衛中共政府，或是對外部的攻擊。他提出警示，「謊言說了一百次之後就變成真的」。

蘇紫雲認為，中共堅信「宣傳重於槍砲」的哲學，但我國為民主國家，軍方、情治單位不能逾權。他主張，或可成立類似國家通訊傳播委員會（NCC）的專責單位，統籌處理相關事務。

他認為，我國應從政府、社群媒體和公民三面向著手。政府應就言論自由與不實訊息作出區隔、配置資源。傳統媒體有守門人角色，但社群媒體較應負起社會責任，強化刪除假訊息之力道。

蘇紫雲以烏克蘭為例，他指出，台灣站在中國不實訊息的第一線，猶如烏克蘭面對俄國之威脅。烏克蘭曾於2014年推動計畫，輔導一萬多個民間團體辨識假訊息，值得我國借鏡。