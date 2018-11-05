【盛況緊追橫濱】台南寶可夢5天人潮破百萬　粗估帶來15億商機

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）上週四(1日)起在台南熱鬧登場的《Pokémon GO Safari Zone in Tainan》抓寶活動，今(5)日圓滿落幕。根據網路流量統計，全台南各景點的參與人數突破百萬。市政府觀光旅遊局粗略估算，此活動為地方帶入了15億元的商機。

自由報導，今天雖是上班日，抓寶民眾還是很踴躍，主場地都會公園奇美博物館有8萬人參與，而大台南各景點則多達16萬人。5天活動累計，全區高達101萬人次，奇美博物館就有多達56.5萬人次，所占比率超過一半。

圖片來源: 「 台南旅遊」臉書

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來自澳洲的蓋瑞（Gary）（前右）帶著太太和一對兒女專程來台抓寶。中央社

台南市觀旅局不分國內、國外旅客的消費差異，一律以每人台幣1500元保守估計，這次活動已為台南帶來超過15億商機。

觀旅局表示，這次遊戲方派員到台南支援，加上奇美博物館，以及觀旅局、警察局、環保局、衛生局、交通局，此外還有電信業者等，都傾全力配合，5天共出動1300人次，讓活動圓滿成功，玩家也盡興而歸。這次可說成功開創了以遊戲觀光行銷城市的案例，寫下新頁。

蘋果報導，「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」吸引上百萬人次玩家來台南，盛況規模僅次於日本橫濱，「世界第二！」報導引述Niantic亞太區社群經理Hilda說，此次最大的成功是行銷台南這個城市，當然最大受惠最多的肯定是訓練家，「台灣的玩家都很愛我們，未來希望能做更多的活動來回饋。」



Hilda說，世界各地都有很多城市想要談合作，最基本的合作條件就是做好交通、電信和安全等三大面向，「每個人都是旅行來玩，一定要考慮到食宿、接駁等觀光需求，玩得安全也要住的安全，網路順暢才能有最好的遊戲體驗。想要合作的夥伴要好好想清楚。」

圖片來源:「 台南旅遊」臉書