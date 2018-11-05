中國啟用南海氣象站 菲指屬實將抗議

中國媒體報導，中方在南海3座人工島礁的氣象觀測站上月底已啟用，菲律賓政府指將查證報導，若屬實將提出外交抗議。

菲律賓總統府馬拉坎南宮發言人帕內洛（Salvador Panelo）今天在記者會表示，聽到的只是媒體報導，必須查證。他說：「如果屬實，菲律賓外交部將提出外交抗議。」

中國媒體10月31日引述中國氣象局的說法，位於南海永暑礁、渚碧礁與美濟礁的氣象觀測站已正式啟用，獲取的數據將用於災害即時監測、預報和預警。外界擔心暗藏軍事目的。

南海爭議長期困擾菲中兩國，菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）任內把爭議提交國際仲裁，海牙常設仲裁庭2016年7月，北京宣示的南海九段線在國際法下沒有效力。

北京不承認也不接受仲裁結果，持續在南海人造島上進行工程，設置軍用設施，包括飛機跑道、機庫、碼頭、高層建築、燈塔與通訊塔等。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，在獨立外交政策下修補與北京的關係，擱置南海爭議及仲裁結果。

帕內洛指出，何時提出仲裁結果與北京交涉將由杜特蒂定奪，他有6年任期，永遠不會太遲，特別是南海仲裁結果有利於菲方。（編輯：廖漢原）1071105