雙11　台北富邦銀行加碼美元定存11%

去年雙11活動熱烈，今年北富銀再加碼，推出一系列雙11好康回饋活動，其中美元定存推出年息11%高利優惠，號稱「網購神卡」的「富邦數位生活卡」更提供高達24%的新戶刷卡禮，此外保險、基金等產品也都推出一系列優惠，邀請所有北富銀客戶一同歡度雙11！
北富銀表示，今年的雙11優惠第一重：去年引發高度討論的11%美金定存優惠，今年北富銀再加碼，提供高達5,000個名額，在11/11當日上午11:11分準時開放，搶到的客戶只要於活動期間完成美元定存線上承作，就可享有年息11%的美元一個月高利定存。想要搶這兩個優惠，記得先定好鬧鐘，準備好你的手機、Pad或是電腦，提前打開活動網頁做準備！
雙11優惠第二重：有網購神器之稱的「富邦數位生活卡」將於11/11當日上午11:11分開放5,000個萬事達卡新戶禮優惠名額，先搶名額再辦卡，累計刷卡滿7,200元，即可獲得1,600元7-11抵用券，回饋率高達22%，搭配數位生活卡指定通路消費2%現金回饋，最高可享有24%的刷卡金回饋！若是已有富邦信用卡的卡友，活動期間在momo購物網、淘寶網/天貓、PChome線上購物、Yahoo奇摩、蝦皮購物等平台刷卡消費也有高額回饋，不容錯過！
此外，深受客戶喜愛的保險產品，北富銀也同時提供「好事成雙2.0」加碼活動，以LuckyPAY掃碼轉帳或用富邦信用卡繳保費可享最高7%折扣回饋；而有基金投資需求的投資達人，在11月新申購定期(不)定額優惠基金，手續費通通1.1折！歡慶雙11，北富銀回饋行動一波接一波，想要搶好康的民眾可得算好時間，準時參加這一年一度的狂歡盛會！詳細活動內容請參閱活動網址：https://www.fubon.com/banking/event/hot/20181111/index.html