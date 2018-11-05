雙11　台北富邦銀行加碼美元定存11%

去年雙11活動熱烈，今年北富銀再加碼，推出一系列雙11好康回饋活動， 其中美元定存推出年息11%高利優惠，號稱「網購神卡」的「 富邦數位生活卡」更提供高達24%的新戶刷卡禮，此外保險、 基金等產品也都推出一系列優惠，邀請所有北富銀客戶一同歡度雙1 1！

北富銀表示，今年的雙11優惠第一重：去年引發高度討論的11% 美金定存優惠，今年北富銀再加碼，提供高達5,000個名額，在 11/11當日上午11:11分準時開放， 搶到的客戶只要於活動期間完成美元定存線上承作，就可享有年息1 1%的美元一個月高利定存。想要搶這兩個優惠，記得先定好鬧鐘， 準備好你的手機、Pad或是電腦，提前打開活動網頁做準備！

雙11優惠第二重：有網購神器之稱的「富邦數位生活卡」將於11 /11當日上午11:11分開放5,000個萬事達卡新戶禮優惠 名額，先搶名額再辦卡，累計刷卡滿7,200元，即可獲得1, 600元7-11抵用券，回饋率高達22%， 搭配數位生活卡指定通路消費2%現金回饋，最高可享有24%的刷 卡金回饋！若是已有富邦信用卡的卡友，活動期間在momo購物網 、淘寶網/天貓、PChome線上購物、Yahoo奇摩、 蝦皮購物等平台刷卡消費也有高額回饋，不容錯過！

此外，深受客戶喜愛的保險產品，北富銀也同時提供「好事成雙2. 0」加碼活動，以LuckyPAY掃碼轉帳或用富邦信用卡繳保費 可享最高7%折扣回饋；而有基金投資需求的投資達人，在11月新 申購定期(不)定額優惠基金，手續費通通1.1折！歡慶雙11， 北富銀回饋行動一波接一波，想要搶好康的民眾可得算好時間， 準時參加這一年一度的狂歡盛會！詳細活動內容請參閱活動網址：h ttps://www.fubon.com/banking/ event/hot/20181111/index.html