櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年11月2日累積開戶數為15,823,008戶，較10月26日累積開戶數15,811,450戶，增加11,558戶，增幅約0.07%。另本年11月2日現股當日沖銷累積開戶數為1,654,580戶，較10月26日現股當日沖銷累積開戶數1,649,639戶，增加4,941戶，增幅約0.3%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月2日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,597戶較10月26日開戶數174,500戶，增加97戶，增幅約0.06%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月2日止日均值為341.62億元，總成交金額為70,373.82億元，其中盤後定價交易金額為224.41億元。另本年度截至11月2日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為34.1%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.15%。

(二)本年度興櫃股票截至11月2日均值為10.53億元，總成交金額為2,169.46億元。

四、本年度上櫃股票截至11月2日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計581家，較上週(截至10月26日止)得為信用交易家數580家，增加1家。

(二)融資餘額為426.40億元，較上週(截至10月26日止)融資餘額445.12元，減少18.72億元，減幅約4.21%。

(三)融券餘額為137,357張，較上週(截至10月26日止)融券餘額134,503張，增加2,854張，增幅約2.12%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為14.63%，較上週(截至10月26日止)之比例14.67%，減少0.04%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.60%，較上週(截至10月26日止)之比例0.61%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(107)年度截至11月2日止，累計營業天數208日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,574.73億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計101家536期，發行餘額為1兆8,120.83億元，較上週減少84億元。

(三)轉換公司債已上櫃計159家193期，發行餘額為1,249.72億元，較上週減少16.88億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家342期，發行餘額為9,010.31億元，較上週減少78.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計585期約1,583.65億美元，較上週增加2.18億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新台幣債券總成交金額為41兆1,589.70億元，日均值為1,978.80億元，包含：

1.買賣斷交易5兆4,545.22億元，日均值為262.24億元，佔總成交金額比例為13.25%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆7,635.45億元，佔買賣斷成交金額比率為69.00%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆6,909.78億元，佔買賣斷成交金額比率為31.00%（包含政府債券8,242.83億元，日均值為39.63億元；普通公司債7,091.01億元，日均值為34.09億元；金融債券1,395.29億元，日均值為6.71億元；外國債券180.64億元，日均值為0.87億元）。

2.附條件交易35兆7,044.48億元，日均值為1,716.56億元，佔總成交金額比例為86.75%，其中等殖成交系統成交金額為5,621.51億元，佔附條件成交金額比率為1.57%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.38億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.76億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.04億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為120.75億美元，以人民幣計價之成交金額為237.01億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為5,606億元，其中營業處所成交0億元， 等殖成交系統成交5,606億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為5,227億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計464.37億元，本年度累計成交金額為417.43億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計723.05億元，本年度累計成交金額為667.68億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,702.58億元，本年度累計成交金額為2,519.53億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,165億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計521.09億元，本年度累計成交金額2,430.85億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計5.12億元，本年度累計成交金額47.24億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額7,294.99億元。

上櫃相關業務:

一、截至107年11月2日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：765家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：27家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數6家 (公準、信紘科、M31、大詠城、精湛、普鴻)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：2家(易發、和詮)

(六)待審議：4家 (詠昇、樂斯科、勤凱、泰金-KY)

二、截至107年11月2日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：257家 (包含外國公司9家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：40家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：38家（90至106年度累計申請計1,573家）

三、截至107年11月2日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：96家

(二)累計登錄創櫃板家數：142家

(三)當年度累計輔導家數：29家（102至106年度累計輔導計256家）

四、截至107年11月2日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,118家

五、截至107年11月2日TDR辦理情形：

(一)已掛牌家數：1家

六、預計於未來一週掛牌公司(107.11.4~107.11.10)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無